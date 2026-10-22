فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في برنامج Catchy Talk طبق فيليه السلمون مع صلصة فييرج (Sauce Vierge)، إلى جانب سلطة الهليون والأفوكادو، في وصفة تجمع بين المأكولات البحرية والخضار الطازجة.