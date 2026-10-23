نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talkبرغر باللحم البقري الطازج المشوي والمتبّل بعناية مع صلصة الكلمار البحرية الغنية بالنكهات، وقدّم إلى جانبها سلطة الكولسلو المقرمشة والمنعشة مع التفاح الأخضر الحامض.