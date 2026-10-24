يخنة اللحمة مع الفطر والبوريه من إعداد الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل، في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk، وصفة يخنة اللحمة مع الفطر، إلى جانب البوريه، مقدّمًا طبقًا شهيًا يجمع بين النكهات الغنية والمكونات المتناغمة، في وجبة مناسبة لمحبي الأطباق المنزلية الدافئة.