وجبة سريعة وغنية بالبروتين: تورتيلا السلمون مع الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk تورتيلا السلمون المدخن الغنية بالخضار مع الصلصة المنعشة والمميزة والغواكامولي الكريمي المصنوع من الأفوكادو الطازج والليمون.