قوام كريمي وقرمشة لا تقاوم: أورزو الموتزاريلا الفريش مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق أورزو الموتزاريلا الفريش المغطاة بطبقة بانكو المقرمشة، والمحضرة بعناية مع الطحين والبيض، إلى جانب صلصة كريمية غنية بالخضار، ليمنح قواماً كريمياً لا يقاوَم ومذاقاً مقرمشاً فريداً.