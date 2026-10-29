أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إبداع الطهي الشرقي: المغربية بالدجاج وحلى المهلبية مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-29 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إبداع الطهي الشرقي: المغربية بالدجاج وحلى المهلبية مع الشيف فادي زغيب
0
min
إبداع الطهي الشرقي: المغربية بالدجاج وحلى المهلبية مع الشيف فادي زغيب
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk المغربية الأصيلة بالدجاج المسلوق، والحبوب المشكّلة، مع خلطة التوابل الشرقية العطرية، وقدّم إلى جانبها طبق حلى المهلبية الكريمي الغني بالحليب الطازج، الكريمة الغنية، ومزيج ماء الورد والزهر، والمزيّن بالمكسّرات والرمان، لتجربة طهي متكاملة تجمع بين أصالة المذاق وروعة التقديم.
عالم الطبخ
الطهي الشرقي
المغربية بالدجاج
المهلبية
الشيف فادي زغيب.
قوام كريمي وقرمشة لا تقاوم: أورزو الموتزاريلا الفريش مع الشيف فادي زغيب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-09-18
تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-09-18
تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب
0
عالم الطبخ
2026-10-19
وجبة متكاملة وصحية: برغل بالشعيرية مع الدجاج المشوي والسلطة وصلصة الحمص مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-19
وجبة متكاملة وصحية: برغل بالشعيرية مع الدجاج المشوي والسلطة وصلصة الحمص مع الشيف فادي زغيب
0
عالم الطبخ
2026-10-06
قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-06
قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب
0
عالم الطبخ
2026-09-08
قرمشة مثالية بين الملوحة والحلاوة: ويلنغتون الدجاج وكنافة بالكراميل والطحينة مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-09-08
قرمشة مثالية بين الملوحة والحلاوة: ويلنغتون الدجاج وكنافة بالكراميل والطحينة مع الشيف فادي زغيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-10-26
قوام كريمي وقرمشة لا تقاوم: أورزو الموتزاريلا الفريش مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-26
قوام كريمي وقرمشة لا تقاوم: أورزو الموتزاريلا الفريش مع الشيف فادي زغيب
0
عالم الطبخ
2026-10-25
وجبة سريعة وغنية بالبروتين: تورتيلا السلمون مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2026-10-25
وجبة سريعة وغنية بالبروتين: تورتيلا السلمون مع الشيف حنا طويل
0
عالم الطبخ
2026-10-24
يخنة اللحمة مع الفطر والبوريه من إعداد الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-10-24
يخنة اللحمة مع الفطر والبوريه من إعداد الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-10-23
نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-23
نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-28
سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه
صحة وتغذية
2026-10-28
سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه
0
أخبار دولية
2026-07-07
هجوم على ناقلة في مضيق هرمز هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة
أخبار دولية
2026-07-07
هجوم على ناقلة في مضيق هرمز هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة
0
آخر الأخبار
2026-04-29
سي إن إن: ارتفاع سعر خام نفط برنت بنسبة 2.3% ليصل إلى 113.8 دولارا للبرميل
آخر الأخبار
2026-04-29
سي إن إن: ارتفاع سعر خام نفط برنت بنسبة 2.3% ليصل إلى 113.8 دولارا للبرميل
0
أخبار دولية
2026-09-26
ثمانون ألف شابٍ وشابة في ملعب "ستاد دو فرانس" مع البابا
أخبار دولية
2026-09-26
ثمانون ألف شابٍ وشابة في ملعب "ستاد دو فرانس" مع البابا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
12:17
إبداع الطهي الشرقي: المغربية بالدجاج وحلى المهلبية مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
12:17
إبداع الطهي الشرقي: المغربية بالدجاج وحلى المهلبية مع الشيف فادي زغيب
0
أخبار دولية
09:23
ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات
أخبار دولية
09:23
ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات
0
أخبار دولية
09:20
حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية
أخبار دولية
09:20
حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
09:16
لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد
أخبار لبنان
09:16
لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد
0
اقتصاد
09:12
وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
اقتصاد
09:12
وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
0
أخبار لبنان
05:22
الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
أخبار لبنان
05:22
الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
2
أمن وقضاء
08:41
بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
أمن وقضاء
08:41
بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
3
أخبار لبنان
08:16
"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة
أخبار لبنان
08:16
"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة
4
أمن وقضاء
08:23
ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
أمن وقضاء
08:23
ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
5
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
6
أخبار لبنان
08:53
كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام
أخبار لبنان
08:53
كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام
7
خبر عاجل
10:11
الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا
خبر عاجل
10:11
الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا
8
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More