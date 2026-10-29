إبداع الطهي الشرقي: المغربية بالدجاج وحلى المهلبية مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk المغربية الأصيلة بالدجاج المسلوق، والحبوب المشكّلة، مع خلطة التوابل الشرقية العطرية، وقدّم إلى جانبها طبق حلى المهلبية الكريمي الغني بالحليب الطازج، الكريمة الغنية، ومزيج ماء الورد والزهر، والمزيّن بالمكسّرات والرمان، لتجربة طهي متكاملة تجمع بين أصالة المذاق وروعة التقديم.