تناغم فريد بين السمك واليقطين: سمك بصلصة اليقطين على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق السمك الطازج مع صلصة اليقطين الغنية بالكريمة، والنكهات البحرية العطرية، والأعشاب الطازجة، لتقديم وجبة صحية ومبتكرة تجمع بين المذاق الراقي والقيمة الغذائية العالية.