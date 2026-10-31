لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk طبقًا شهيًا من لفافات الدجاج (كوردون بلو)، وقدّمه مع صلصة مميّزة وبوريه البصل، في وصفة تجمع بين النكهات الغنية وطريقة التقديم المبتكرة.