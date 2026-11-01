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الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-11-01 | 07:53
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الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل، مع سلطة الروكا والإجاص وجبنة الماعز.

عالم الطبخ

Morning Talk

الشيف فادي زغيب

الفريكة بلحم الستيك

زيت الترافل

سلطة الروكا

الإجاص

جبنة الماعز

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