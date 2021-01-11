ناصر العطية يفوز في المرحلة الثامنة ويقلص الفارق مع المتصدر إستيفان بيترهانسل

يوم رائع للقطري ناصر العطية في مرحلة سكاكا إلى نيوم

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LBCI News Lebanon

أحرز السائق القطري ناصر العطية المركز الأول في المرحلة الخاصة الثامنة من "سكاكا - نيوم" بطول 375 كيلومتراً مسجلاً فوزه الخامس في إحدى مراحل رالي داكار هذا العام، وهذا فوزه الـ40 بإحدى مراحل الرالي، وتمكن من تقليص الفارق مع المتصدر وصاحب المركز الثالث في هذه المرحلة الفرنسي إستيفان بيترهانسل إلى حوالي 5 دقائق في الترتيب العام المؤقت، فيما أنهى الإسباني المرحلة في المركز الثاني وحالياً يحتل المركز الثالث بفارق 38 دقيقة عن بيترهانسل.

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وواجه السائق السعودي يزيد الراجحي مشاكل ميكانيكية بعد إجتيازه 193 كيلومتراً من المرحلة الخاصة الثامنة، وخسر ساعة واحدة تقريباً عن المتصدر ناصر بن صالح العطية بعد اجتياز الأخير 225 كيلومتراً ، فيما عانى السائق الفرنسي سيبستيان لويب وتوقف بعد اجتياز أول 43 كيلومتر من المرحلة بسبب مشكلة ميكانيكية، كذلك الأمر ماتيو سيرادوري الذي توقف بعد 111 كيلومتراً بسبب مشاكل ميكانيكية لكنه استأنف مسيرته في المرحلة.