يزيد الراجحي يقتنص فوزه الثاني في رالي داكار السعودية

حقق السائق السعودي يزيد الراجحي فوزه الثاني في إحدى مراحل رالي داكار السعودية 2021 بعدما قدم أداءً ممتازاً اليوم في مرحلة "نيوم - العلا" حيث تمكن من السيطرة على المرحلة من الكيلومتر 90 حتى خط النهاية.
وإجتاز السائقان ناصر العطية واستيفان بيترانسل خط نهاية المرحلة الخاصة العاشرة، وتمكن القطري ناصر العطية من كسب 49 ثانية من الفارق بينه وبين إستيفان المتصدر الذي لا يزال كبيراً نسبياً أكثر من 17 دقيقة، حيث تبقى يومان على انتهاء الرالي.
وإضطر السائق السعودي ياسر بن سعيدان للتوقف عند الكيلومتر 190 من المرحلة الخاصة العاشرة بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته، ولا نعرف لغاية الآن كم من الوقت سيبقى السعودي متوقفاً لإصلاح المشكلة، والجدير بالذكر أنه كان الأول في فئته عند نقطة المرور الأولى صباح اليوم.
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