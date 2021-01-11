ايلون ماسك ينصح باستبدال واتساب بتطبيق "سيغنال"...فما هو هذا التطبيق؟

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أثار أغنى رجل في العالم ايلون ماسك جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة دعا فيها الناس إلى استبدال تطبيق واتساب واستخدام تطبيق "سيغنال" بدلاً عنه.فقد اكتفى ماسك بالتعليق "استخدموا سيغنال" عقب تعديل واتساب لشروط الخدمة وسياسة الخصوصية والتي كشفت من خلالها أنها ستقوم بمشاركة بيانات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم مع فيسبوك لأهداف إعلانية.فما هو اذاً تطبيق "سيغنال"؟سيغنال هو تطبيق يركز على خصوصية التراسل ويعتمد على بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف "ZRTP". تم إطلاقه لأول مرة في عام 2014.كما واتساب، يتيح "سيغنال" الدردشة من خلال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية وفيديو وإنشاء دردشات جماعية مجاناً لكل المستخدمين.وقد صممته شركة "Signal Foundation" وهي مؤسسة غير ربحية، بواسطة رجل الأعمال الأميركي ماثيو روزنفيلد وهو مصمم التشفير الأميركي والرئيس التنفيذي الحالي للشركة.وإلى جانب روزنفيلد، أسّس الشركة بريان أكتون الذي كان أحد أعمدة تأسيس واتساب قبل أن يترك الشركة عام 2017، وقام بتخصيص حوالي 50 مليون دولار للمساعدة في تمويل "سيغنال".يذكر أنّ Signal متوفّر للتحميل على كافة الأجهزة التي تعمل بنظامي IOS وأندرويد.