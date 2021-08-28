تعاون سيجمع "غوغل" و"سامسونغ"... ومنافسة تكنولوجية لبناء هواتف بتقنيات الـ5G

أفادت مصادر مطلعة لرويترز
عن تعاون سيجمع بين شركة "غوغل" وشركة "سامسونغ" (Samsung Electronics Co Ltd ) وستزوّد الأخيرة هواتف غوغل، "بيكسل 6" بتقنيات الإنترنت من الجيل الخامس 5G، في انتصار يعدّ الأوّل للشركة الكورية في سوق الولايات المتحدة الذي تسيطر عليه شركة "كوالكوم" Qualcomm Inc.
وكانت "غوغل" قد أعلنت في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنّها صممت شرائح المعالجة الخاصة بها لتشغيل هواتفها الجديدة "بيكسل 6 وبيكسل 6 برو"، بينما ستستمر أجهزتها الأقل سعراً بالاعتماد على شرائح من شركة "كوالكوم" التي ستستمر في توفير رقائق "Pixel 5A الأرخص".
ويعدّ تحرّك Samsung لتقديم تقنية Pixel Modem أمراً مهمّاً لأنّ الشركة الكورية هي واحدة من ثلاث شركات فقط قادرة على تصنيع أجهزة مودم من الجيل الخامس، وبالتالي فتمكُّن "غوغل" من الحصول على هذه التقنيات قبل المنافسين الآخرين يمنحها الأفضلية في هذا النطاق.