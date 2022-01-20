في اسكتلندا... تطوير اختبار جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد-19

ابتكر الخبراء في جامعة غرب اسكتلندا (UWS) برنامج الذكاء الاصطناعي لمساعدة موظفي الرعاية الصحية.

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LBCI News Lebanon

طوّرت مجموعة من العلماء في اسكتلندا اختباراً جديداً لتشخيص الإصابة بكوفيد-19 باستخدام الأشعة السينية القادرة على إعطاء نتيجة في غضون دقائق وبدقة تصل إلى 98 في المئة.

وابتكر الخبراء في جامعة غرب اسكتلندا (UWS) برنامج الذكاء الاصطناعي لمساعدة موظفي الرعاية الصحية في الأوقات "التي لا تكون فيها اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) متاحة بسهولة".

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وكان البرنامج قادراً على رصد الفيروس بشكل أسرع من اختبار الـPCR، الّذي يستغرق عادةً حوالي ساعتين لكشف النتيجة.

وفي التفاصيل، فيستخدم العلماء تقنية الأشعة السينية لمقارنة عمليات المسح بقاعدة بيانات تضم نحو 3 آلاف صورة تابعة لمرضى مصابين بفيروس كورونا ولأفراد أصحاء ومرضى التهاب الرئوي الفيروسي. وبعدها يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور المرئية وإجراء التشخيص.

ويأمل العلماء أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا لمساعدة الطاقم الطبي والعاملين في الخطوط الأمامية.

وقال البروفيسور نعيم رمزان، مدير الحوسبة الإنسانية والعاطفية لمركز أبحاث البيئة الذكية في UWS: "لطالما كانت هناك حاجة لاختراع أداة سريعة وموثوق فيها تعمل على كشف إصابات كوفيد-19 خصوصاً بعد انتشار متحور أوميكرون".

وأوضح العلماء أن أعراض كوفيد-19 لا تظهر في الأشعة السينية خلال المراحل المبكرة من الإصابة، لذلك لا تستطيع هذه التقنية أن تُستبدل باختبارات PCR بشكلٍ كامل.