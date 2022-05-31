علوم وتكنولوجيا
31 أيار 2022 - 03:01
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في لوكسمبورغ... شركة تقوم بتطوير إطارات عجلات من دون هواء

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في لوكسمبورغ... شركة تقوم بتطوير إطارات عجلات من دون هواء
Lebanon News
يحظى الإطار ذو الشرائح الخالي من الهواء والمقاوم للثقوب من الناحية النظرية باهتمام متزايد من الشركات المصنعة.

 فبعد ميشلان، تكشف شركة  "غوديير" لتصنيع الإطارات والمطاط (GoodYear) عن "إطارها غير الهوائي".

وفي "مركز الابتكار" في كولمار بيرج في لوكسمبورغ، تختبر شركة الإطارات "غوديير" مفهومًا لنوع جديد تمامًا من الإطارات: إطارات بدون هواء. فهل يمكن أن يجعل "الإطار غير الهوائي" الثقوب التي تحدث غالبا وفحص الضغط المنتظم شيئًا من الماضي؟
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تقول الشركة المطورة "ما أنشأناه هو تصميم خاص يسمح بدعم وزن السيارة، نحن بحاجة إليه لنشعر بالنعومة والمرونة التي نعرفها مع الإطارات المملوءة بالهواء".

كما تشير الشركة إلى مزايا الإطارات الخالية من الهواء "لا صيانة ولا ثقوب وراحة كبيرة مع الأحمال الثقيلة".

في الوقت الحالي، لا ننتظر رؤية هذا النوع من الإطارات سريعا لدى الوكيل الذي تتعامل معه. يجب أن تستمر "غوديير" في التطوير والحصول على شهادات معينة قبل تسويقها. يمكن أن يحدث ذلك في عام 2030.
 
 
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