في مؤتمر أقطاب الإعلام ...إيلون ماسك يتجنب الحديث عن تويتر ويركز على المريخ وزيادة المواليد

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أبلغ اثنان حضرا مؤتمر سون فالي السنوي رويترز بأن إيلون ماسك تجنب مناقشة صفقة تويتر المنهارة، واكتفى بتكرار مزاعم تتعلق بالحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي بينما كان يخاطب جمهورا من كبار رجال الأعمال يوم السبت.وخلال مقابلة يوم السبت تحدث فيها ماسك عن كثير من الأمور، قال أحد المصدرين إن الملياردير والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس أمضى معظم الوقت في الحديث عن كوكب المريخ والإشادة بمزايا زيادة معدلات المواليد على الأرض. وكان ماسك قد قال إنه يسعى لإنشاء حضارة على المريخ.وقبل أيام، قال ماسك إنه سيبذل قصارى جهده للمساعدة فيما سماه "أزمة نقص السكان"، بعد تقرير إعلامي أشار إلى أنه رُزق بتوأم من كبيرة المدراء التنفيذيين في شركته الناشئة نيورالينك.وظهر ماسك على المنصة يوم السبت في المؤتمر الذي تنظمه شركة ألن اند كومباني، وهو تجمع سنوي للرؤساء التنفيذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا في ولاية إيداهو، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء اتفاقه مع شركة تويتر على شرائها بمبلغ 44 مليار دولار.وهز وصول ماسك إلى المؤتمر هذا التجمع الذي تجري فيه أحداث تتصدر العناوين عادة بعيدا عن عيون وسائل الإعلام المتطفلة.وأجرى المقابلة مع ماسك سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن آل المتخصصة في أبحاث الذكاء الصناعي ويشارك ماسك في تمويلها.وقال مسؤول إعلامي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قبل المقابلة "يبدو الأمر وكأنه فوضى مطلقة… الرجل يضع قواعده الخاصة".وهيمن على أحاديث المؤتمر إعادة تقييم وول ستريت لأعمال البث في أعقاب خسائر نتفليكس لمشتركين. وقال رئيس تنفيذي لإحدى وسائل الإعلام الرقمية إن هوليوود، التي عادة ما تكون بمنأى عن فترات الركود، صارت فجأة قلقة إزاء كيفية تأثير الاقتصاد المتدهور على استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات في خدمات البث المباشر.