لتوفير خدمة الإنترنت... "ستارلينك" تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات على إيران

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شركته "سبايس إكس" ستتقدّم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في مسعى لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في هذا البلاد.

وقال ماسك في ردّه على تغريدة لصحافي متخصص في مجال العلوم: إن "ستارلينك ستتقدّم بطلب لاستثنائها من العقوبات المفروضة على إيران".

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وأعلن ماسك في البداية بأن خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية باتت متوافرة في كل القارات "بما في ذلك القارة انتاركتيكا"، بينما تخطط الشركة لإطلاق ما يصل إلى 42 ألف قمر صناعي لتعزيز الاتصال.

وقال الصحافي إيراني المولد المتخصص بالعلوم عرفان كسرائي على تويتر إن إدخال الخدمة إلى إيران "سيغيّر قواعد اللعبة بالنسبة لمستقبل" البلاد، وهو ما استدعى ردا من ماسك.

وتوفر ستارلينك، التي أطلقت أواخر العام 2020، خدمة الإنترنت السريعة إلى الزبائن في المناطق حيث تعد شبكات الإنترنت الأرضية الثابتة والمتحركة ضعيفة، عبر مجموعة أقمار صناعية موضوعة في مدار أرضي منخفض.

واشتهرت الخدمة خصوصا بعدما وفرّت هوائيات وأجهزة مودم للجيش الأوكراني لتحسين قدراته على صعيد الاتصالات في الحرب مع روسيا.

وتحقق ستارلينك إيرادات من خلال عمليات شراء الهوائيات وأجهزة المودم والاشتراكات بأسعار تتباين بحسب الدول.

وأطلق حوالى ثلاثة آلاف قمر صناعي لستارلينك منذ العام 2019 بينما تقوم سبايس إيكس بعملية إطلاق واحدة كل أسبوع، باستخدام صواريخها من طراز "فالكون 9" لزيادة سرعة نشرها.

ويُذكر أن إيران تخضع لنظام عقوبات أميركي مشدد منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق 2015 الرامي للحد من أنشطتها النووية.