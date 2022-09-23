علوم وتكنولوجيا
23 أيلول 2022 - 09:44
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في السعودية... اكتشاف تمثال أثري ضخم تجاوز وزنه الطن

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في السعودية... اكتشاف تمثال أثري ضخم تجاوز وزنه الطن
Lebanon News
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن اكتشاف مثير للاهتمام في موقع "دادان" بمحافظة العلا.

وقد كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أحد التماثيل اللحيانيّة الضخمة، وفقًا لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر" يوم الأربعاء.
وتجاوز وزن التمثال الاستثنائي الطن، بينما بلغ طوله 2.2 متر.

وتم الكشف عن التمثال بالشراكة مع الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA)، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ضمن فريق "دادان" الأثري.
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وأكّدت الهيئة أنّها تطبق أفضل الممارسات العلمية في الحفاظ على التماثيل وأنّها تلتزم بتطبيق أفضل الاجراءات العلمية.
 
 
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