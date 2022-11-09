لن يتكرر قبل 2025... "قمر الدم" يخطف أنظار سكان الأرض (صورة)

خطف "قمر الدم" أنظار سكان العالم الثلثاء في حدث لت يتكرر قبل عام 2025.

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LBCI News Lebanon

شكّل الثلاثاء 8 تشرين الثاني يومًا استثنائيًّا لسكان الأرض، إذ اصطفّت الأرض، الشمس والقمر بمحاذاة بعضها البعض لحدوث الخسوف الأخير للقمر، في حدثٍ نادر لن يتكرر قبل عام 2025.

وبحسب المعلومات، فقد تحوّل "قمر الدم" الثلثاء إلى اللّون البرتقالي المائل للاحمرار، أي أشبه بلون الدم، متأثراً بأشعة غروب وشروق الشمس عند مروره عبر مركز ظلّ الأرض.

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ووفقًا لوكالة " ناسا "، فكان هذا العرض السماوي متاحًا أمام سكان هاواي، وألاسكا الذين شاهدوا الخسوف الكلي للقمر في حين بدى وكأنه يتحرك فوق المحيط الهادي. وبالتالي، فكان القمر مرئيًّا في الصباح الباكر في أميركا الشمالية والوسطى، وبعد غروب الشمس في آسيا وأستراليا.

وغاب الخسوف الكلي للقمر عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا بحيث يتحتم عليهم الانتظار حتى عام 2025.

وفي الواقع، لن يتكرر هذا الخسوف النادر قبل ثلاث سنوات على الأقلّ، الّذي امتدّ من حوالي الساعة الخامسة صباحا حتى حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي وقت مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

والجدير بالذكر أن هذا الخسوف القمري هو الثاني خلال هذا العام، إذ شهد العالم "خسوفاً دموياً" أيضًا في أيار الماضي.