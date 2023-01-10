لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر

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سيحظى مراقبو النجوم بفرصة رؤية المذنب الأخضر المسمى (C/2022 E3 (ZTF، لأول مرة منذ 50 ألف عام، في الأسابيع المقبلة، حيث سيقترب من أقرب نقطة له من الشمس في 12 كانون الثاني، وفقًا لوكالة ناسا.وبين نهاية هذا الشهر وبداية شهر شباط، سيمر المذنب الأخضر بالقرب من كوكبنا ليضيء سماء الليل لأول مرة منذ 50 ألف عام. وقد يكون مرئياً للعين المجردة إذا كانت السماء مظلمة بدرجة كافية.وسيتمكن مراقبو النجوم من معرفة الفرق بين المذنب والنجوم المحيطة به، إذ سيكون له أثر من الغبار يتبعه، ويتكون عند مروره بالقرب من الشمس، مما يتسبب في تغيير حالة الجليد.ومن المعروف أن المذنبات لا يمكن التنبؤ بها، ولكن سطوع المذنب الأخضر وفقًا لاتجاهه الحالي سهّل عملية اكتشافه.ورصدت وكالة ناسا، المذنب الملون، في آذار من العام الماضي، أثناء وجوده داخل مدار كوكب المشتري.