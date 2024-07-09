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تركيا تطلق أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع إلى مداره

علوم وتكنولوجيا
2024-07-09 | 02:31
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تركيا تطلق أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع إلى مداره
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تركيا تطلق أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع إلى مداره

أطلقت تركيا القمر الصناعي (تركسات 6 إيه)، وهو أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع، إلى مداره في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في خطوة قالت أنقرة إنها ستوسع تغطية الأقمار الصناعية للبلاد وتلبي احتياجات البث التلفزيوني.

وحمل صاروخ من طراز فالكون 9 من صنع شركة سبيس إكس القمر الصناعي إلى الفضاء من منصة إطلاق سبيس لونش كومبلكس 40 بقاعدة كيب كنافيرال للقوات الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإطلاق يمثل استهلالا "لمرحلة جديدة" لأنقرة في إنتاج الأقمار الصناعية. وقال: "لقد أنتجنا في تركيا أكثر من 81 بالمئة من الأنظمة الفرعية والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية والبرمجيات ضمن المشروع 6 إيه الذي يمثل أهمية كبرى لمستقبل بلادنا في الفضاء، وبالموارد الوطنية".

وذكر وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أن الإشارة الأولى من تركسات 6 إيه تم استقبالها بعد 67 دقيقة من إطلاقه كما هو مخطط، مشيرا الى أن القمر الصناعي سيوسع تغطية تركيا إلى خمسة مليارات شخص.

وقال: "سنكون بهذا قد وصلنا باتصالاتنا وبثنا التلفزيوني إلى مستوى أفضل وأكثر أمانا"، موضحا أن تركسات 6 إيه سيسمح الآن لتركيا بالوصول أيضا إلى الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وسبق أن أطلقت تركيا أقمارا صناعية باستخدام صواريخ من شركة سبيس إكس أيضا. وقال أورال أوغلو إن تركسات 6 إيه يأتي تتويجا لجهد استمر 10 سنوات لإنتاج قمر محلي الصنع، لافتا الى أن ذلك يعني أن تركيا أصبحت واحدة من 11 دولة نجحت في ذلك.

أخبار دولية

علوم وتكنولوجيا

تركيا

قمر صناعي للاتصالات

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