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ثورة في القطاع الفضائي... والسبب: ابتكارات قائمة على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي؟!
علوم وتكنولوجيا
2024-09-21 | 10:10
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ثورة في القطاع الفضائي... والسبب: ابتكارات قائمة على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي؟!
ثورة في القطاع الفضائي... والسبب: ابتكارات قائمة على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي؟!
تُحدث الابتكارات الجديدة المعروضة خلال الأسبوع العالمي للفضاء الذي أُقيم هذا الأسبوع في باريس، تغييرا جذريا في القطاع الفضائي، ومنها مثلا محركات قابلة لإعادة الاستخدام ومسارات للأقمار الاصطناعية مُحسَّنة بواسطة أجهزة كمبيوتر، أو عمليات مراقبة أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي.
- التقنيات الكمية -
يؤكد المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزيف أشباخر لوكالة فرانس برس أن "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية يشكلان ثورة كبيرة".
وستتيح التقنيات المبنية على مبادئ فيزياء الكم والتي تدرس الاجسام المتناهية الصغر، عمليات تواصل ونقل للبيانات بين الفرق في الفضاء وعلى الأرض بشكل فوري تقريبا وآمن بفضل التشفير الذي يجعل عمليات الاختراق شبه مستحيلة.
وستساعد أجهزة الكمبيوتر الكمومية، الأقوى من تلك التقليدية، على تحسين المسارات الفضائية، وهو شرط أساسي للمهمات الطويلة وتجنّب حوادث الاصطدام بين الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي.
وستعمل التلسكوبات الكمومية على تحسين نوعية الصور.
ويشير أشباخر إلى أن التقنيات الكمومية تنطبق أيضا على "الاتصالات، وعمليات الحساب، ورصد الإشارات من الفضاء والتغيرات في الجاذبية، حتى تحت الأرض".
- الذكاء الاصطناعي -
ومن خلال تحسين جودة التحليلات وتوفير الوقت، يُعدّ الذكاء الاصطناعي مهما لعمليات المراقبة أو إدارة الحطام الفضائي أو استكشاف الفضاء.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول لين شاسانيه، رئيسة شركة بلاكسكاي الأميركية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الوقت الفعلي تقريبا، "يمكننا دمج سنوات من رصد الأجسام في خوارزمية مع معدل ثقة أعلى من 95 % ثم نقل ذلك إلى إنسان لإجراء التحليل بناء على هذه البيانات".
وهذا سيجعل من الممكن تحديد أجسام أصغر حجما وتطوير خوارزميات مخصصة للزبائن، وتتابع شاسانيه "إذا أراد زبون تتبع مركبات مدرعة ودبابات، نعمل على أن نكون قادرين على التمييز بين هذه الأنواع من الأجسام والتي قد تبدو مطابقة لشخص مدني (...) ما يتيح له معرفة مثلا عدد المركبات "التي نُقلت من نقطة أ إلى نقطة ب".
- أقمار اصطناعية تعيد تصميم مهامها -
على عكس الأقمار الاصطناعية التقليدية التي يتم تحديد وظائفها مسبقا بواسطة الأجهزة الموجودة فيها، يمكن للأقمار الاصطناعية "المحددة من خلال برنامج" إعادة تصميم مهامها خلال الرحلة، عبر تحديثات للبرامج.
وبعد وضعها في المدار، يمكن لهذه الأقمار الاصطناعية الانتقال من مهمة إلى أخرى، على سبيل المثال من مهمة مراقبة الأرض إلى الاتصالات.
ويرى رئيس أنظمة الأقمار الاصطناعية التجارية في شركة "بوينغ" راين ريد، أنها أكثر تكنولوجيا واعدة حاليا في مجالها.
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علوم وتكنولوجيا
القطاع
الفضائي...
والسبب:
ابتكارات
قائمة
التكنولوجيا
الكمية
والذكاء
الاصطناعي؟!
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