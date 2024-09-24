الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العالم يقترب من تجاوز "حدود كوكبية" جديدة والعلماء يحذرون!

علوم وتكنولوجيا
2024-09-24 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العالم يقترب من تجاوز &quot;حدود كوكبية&quot; جديدة والعلماء يحذرون!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
العالم يقترب من تجاوز "حدود كوكبية" جديدة والعلماء يحذرون!

العالم يقترب من تجاوز "حدود كوكبية" جديدة والعلماء يحذرون!

كشف تقرير صادر عن معهد بوتسدام لأبحاث تغّير المناخ أن الكوكب يستعد حتماً لعبور عتبة إنذار جديدة تساهم في التأثير على استقرار الأرض وقدرتها على الصمود وصلاحيتها للسكن مع تزايد تحمض المحيطات، وفق وكالة "فرانس برس".

قبل خمسة عشر عاما، حدد العلماء تسعة "حدود كوكبية"، وهي عتبات مادية لا ينبغي للبشرية أن تتجاوزها إذا أرادت البقاء في وضع "آمن".

وتحت تأثير النشاطات البشرية، تم تجاوز ستّ من هذه العتبات في السنوات الأخيرة، ووفق تقرير جديد نُشر يوم الاثنين الفائت، فإن تجاوز الحد السابع، وهو تحمض المحيطات، بات متوقعا "في المستقبل القريب".

وتتعلق العتبات الست التي تم تجاوزها على نطاق واسع بتغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية (بما في ذلك المواد البلاستيكية)، وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين (المدخلات الزراعية). ويستمر الوضع على هذا الصعيد في التدهور، وفق ما أكد الاثنين هذا التقييم لصحة الكوكب الذي سيُحدّث منذ الآن كل عام.

في ما يتعلق بالتحمض، يرتبط ذلك بامتصاص المحيطات ثاني أكسيد الكربون: فبينما تستمر انبعاثات غاز الدفيئة في الزيادة، تشهد مياه البحر انخفاضا في الرقم الهيدروجيني لها ما يجعلها ضارة للكثير من الكائنات الحية (كالشعاب المرجانية والأصداف والعوالق). وفي نهاية المطاف للسلسلة الغذائية البحرية بأكملها، وهي ظاهرة تؤدي بدورها إلى تقليل القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح بوريس ساكشويسكي، وهو من المعدين الرئيسيين لفحص صحة الكواكب "حتى لو خُفضت الانبعاثات بسرعة، فقد لا يمكن تجنب مستوى معين من التحمض المستمر بسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث وزمن استجابة نظام المحيطات".

وأضاف هذا الباحث في معهد بوتسدام "لذلك، فإن تجاوز الحد لتحمض المحيطات يبدو أمرا لا مفر منه في السنوات المقبلة".

ولم يتبق من الحدود التي لا تزال دون عتبة الإنذار سوى حالة طبقة الأوزون التي بدأت تتعافى منذ حظر المواد الضارة في العام 1987. ويشير التقرير إلى أن هذا التعافي سيستغرق بضعة عقود أخرى.

وأخيرا، عنصر تاسع هو تركيز الجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي يقترب من عتبة الإنذار، لكنه يُظهر علامات تحسن بفضل التدابير المتخذة في بعض البلدان لتحسين نوعية الهواء. ومع ذلك، يحذر الباحثون من خطر التدهور في الدول ذات التحول الصناعي السريع.

ومع ذلك، كلما يتم تجاوز عدد كبير من الحدود، يزيد "خطر تقويض وظائف دعم الحياة على الأرض بشكل دائم"، ورؤية نقاط تحول لا رجعة فيها، بحسب الباحثين.

وفي حين أن هذه العمليات البيئية التسع مترابطة، فإن "معالجة واحدة منها تتطلب معالجة الكل"، وفق التقرير الذي يؤكد ضرورة اعتماد "نهج شامل" يمكن أن يكون "فرصة للتقدم المستدام".
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يقترب

تجاوز

"حدود

كوكبية"

جديدة

والعلماء

يحذرون!

الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:00

"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-22

قاسم خلال تشييع عقيل: دخلنا مرحلة جديدة عنوانها "معركة الحساب المفتوح"

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-22

نعيم قاسم: لسنا بحاجة الى اطلاق التهديدات ولن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا في مرحلة جديدة عنوانها "معركة الحساب المفتوح " نتابع فيها جبهةالاسناد والمواجهة ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون او لا يحتسبون

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-20

مصدران أمنيان لرويترز: "حزب الله" سلّم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة قبل ساعات من تفجير الآلاف منها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-22

الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-21

ثورة في القطاع الفضائي... والسبب: ابتكارات قائمة على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي؟!

LBCI
أخبار دولية
2024-09-20

بعد عودتها الأربعاء... منصة إكس تحجب مجددًا في البرازيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-17

في سابقة عالمية... مريض يستخدم "أليكسا" من "أمازون" بواسطة غرسة دماغية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:26

النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور

LBCI
آخر الأخبار
08:25

هيئة البث الإسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت قيادي عسكري بارز في حزب الله

LBCI
منوعات
2024-09-19

رجل ينتقم من حبيبته السابقة بطريقة غير متوقعة: هذا ما فعله بوالدتها!

LBCI
منوعات
2024-09-19

"لستُ مهتمة بك"... موعد غرامي يضع امرأة في موقف محرج: ما طلبه منها شريكها غريب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

نزوح كثيف إثر العدوان الاسرائيليّ... هكذا تبدو الصورة في بعض مواقع الايواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:14

على وقع الغارات الاسرائيلية.. لودريان يجول على المسؤولين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

الغارات الاسرائيلية العنيفة تتواصل لليوم الثاني

LBCI
اقتصاد
07:02

سلام: المواد الغذائيّة والمحروقات متوفّرة

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الأبيض: مسؤولياتنا لم تنته وسنبقى في الخطوط الامامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:13

في اليوم الثاني من الهجمات الاسرائيلية المكثفة... هكذا يبدو المشهد في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
05:57

صرخة في صور جراء إقفال محطات البنزين والسوبرماكات أبوابها والنقص بالادوية

LBCI
اقتصاد
05:50

شماس للـLBCI: لا أزمة وقود لكن المشكلة في تنقل شاحنات الوقود في المناطق المستهدفة

LBCI
أخبار لبنان
04:15

بزشكيان: حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:26

النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور

LBCI
فنّ
14:00

"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)

LBCI
اقتصاد
02:12

جدول جديد لاسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
14:34

حزب الله:‏ علي كركي بخير

LBCI
خبر عاجل
11:55

هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:10

حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات

LBCI
خبر عاجل
07:53

غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
11:54

ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More