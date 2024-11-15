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الرابع والأخير لهذا العام... "قمر القندس" العملاق يزين السماء الليلة في حدث فلكي نادر

علوم وتكنولوجيا
2024-11-15 | 05:30
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الرابع والأخير لهذا العام... &quot;قمر القندس&quot; العملاق يزين السماء الليلة في حدث فلكي نادر
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الرابع والأخير لهذا العام... "قمر القندس" العملاق يزين السماء الليلة في حدث فلكي نادر

الرابع والأخير لهذا العام... "قمر القندس" العملاق يزين السماء الليلة في حدث فلكي نادر

يترقب العالم اليوم ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في ظهور "قمر القندس" وهو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام في السماء والذي من المتوقع أن يبدو أكبر وأكثر سطوعاً من المعتاد.

وفي التفاصيل، يرتبط اسم القمر العملاق الأخير لهذا العام بحيوان القندس الليلي الذي يبدأ ببناء سدوده الشتوية خلال هذا الوقت من العام استعداداً لفصل الشتاء باستخدام ضوء البدر.

ويُعرف هذا القمر أيضاً بـ "القمر الحفار" الذي يشير إلى الحيوانات التي تبحث عن المكسرات وأوراق الأشجار والدببة التي تحفر أوكارها لفصل الشتاء.
 
كما يُشار إلى هذا القمر أيضاً باسم “Deer Rutting Moon”  الذي يرتبط بالفترة التي تبدأ فيها الغزلان بالبحث عن شريك لها خلال هذا الوقت من العام.

وسيتمكن العالم من مشاهدة القمر العملاق اليوم الجمعة عند الساعة 4:29 مساءً بحسب التوقيت الشرقي، وهو الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه إلى مرحلة الإضاءة الكاملة.
 

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