غوغل يحيي عيد الاستقلال اللبناني بهذه الطريقة (صورة)

احتفل محرك البحث غوغل اليوم، 22 تشرين الثاني 2024، بعيد الاستقلال اللبناني بوضع صورة العلم اللبناني يرفرف عالياً فوق شعاره الشهير. هذه اللفتة تؤكد على تقدير غوغل للمناسبات الوطنية والثقافات المحلية.

غوغل، الذي تأسس في 27 أيلول 1998 على يد سيرغي برين ولاري بيغ، أصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيًا في تغيير طريقة استخدام الإنترنت. ومع مرور 25 عامًا على إطلاقه، تمكن محرك البحث من إعادة تعريف تجربة المستخدم على شبكة الويب العالمية.

الجدير بالذكر أن غوغل سجل إنجازًا بارزًا في أيار 2011، عندما تجاوز عدد زواره الشهري حاجز المليار للمرة الأولى، ليعزز مكانته كأكبر منصة بحث وأكثرها شعبية عالميًا.