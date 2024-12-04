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كويكب صغير يدخل الغلاف الجوي للأرض... لحظة مذهلة وهذه التفاصيل! (فيديو وصور)

علوم وتكنولوجيا
2024-12-04 | 03:54
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كويكب صغير يدخل الغلاف الجوي للأرض... لحظة مذهلة وهذه التفاصيل! (فيديو وصور)
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كويكب صغير يدخل الغلاف الجوي للأرض... لحظة مذهلة وهذه التفاصيل! (فيديو وصور)

كويكب صغير يدخل الغلاف الجوي للأرض... لحظة مذهلة وهذه التفاصيل! (فيديو وصور)

ظهر كويكب "COWECP5" في سماء سيبيريا عند الساعة 11:14 مساءً وفق التوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة وذلك بعد ساعات من إصدار وكالة ناسا التحذير.

وفي التفاصيل، نشر السكان المحليون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الكويكب وهو ينطلق عبر سماء الليل وينفجر قبل الاختفاء.

واستطاع الكويكب إضاءة سماء ياكوتيا بنور أحمر ومذهل لحظة انفجاره، وحلّق الأخير فوق أضواء المدينة الساطعة وشوهد وهو يطلق النيران أثناء تحليقه فوق أوليكمينسك.

وقالت وزارة الطوارئ في ياكوتيا إن الجهات المسؤولة كانت في حالة تأهب مع اقتراب الكويكب، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بعد هبوطه.

وحدّد تلسكوب ممول من وكالة ناسا في أريزونا الكويكب قبل حوالي 7 ساعات من الاصطدام، وكشف عن أنه يبلغ قطره حوالي 27 بوصة.

وأشار حجمه الصغير إلى أنه من المحتمل أن يحترق الكويكب في الغلاف الجوي ولكن لا يشكل ذلك أي تهديد لحياة الأشخاص على الأرض.

ويُذكر أنها المرة الـ12 فقط التي يبلّغ فيها العلماء بدقة عن كويكب قبل موعد هبوطه أو اصطدامه، كما أنها المرة الرابعة لحدوث هذه الظاهرة هذا العام.

وذكرت الوكالة أن الكويكب لم يسبب أي أضرار أو إصابات، وكتبت أنه "لحسن الحظ، مرّ الكويكب فوق الغلاف الجوي، الأمر الذي لم يعرّض سلامة الأشخاص للخطر".

وكان قد أوضح آلان فيتزسيمونز من جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا لمجلة "نيو ساينتست" أن الكويكب لن يشكل خطرًا على الناس، قائلا "إنه صغير، الأمر سيكون مذهلًا للغاية".

وفي هذا السياق، كانت المشاهدة المبكرة للكويكب القادم فريدة من نوعها خصوصا قبل دخوله الغلاف الجوي للأرض، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 
 
 
 
 

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