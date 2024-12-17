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"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17 | 06:13
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"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها ستتيح محرك البحث الخاص بها الذي أُطلق في تشرين الأول الفائت لجميع المستخدمين، اي بعد عامين من بدء توفير "تشات جي بي تي"، وفق وكالة "فرانس برس".
ولا يحتاج المستخدم سوى إلى حساب، حتى لو كان مجانيا، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلا، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية.
وأوضح المسؤول في "أوبن إيه آي" كيفن ويل في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت الاثنين أن إضافة هذه الميزة "توفّر لـ "تشات جي بي تي" القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وبالطبع البحث عن الإجابات على الإنترنت".
ولم يعد التطبيق تاليا يتكل فقط على الكتلة الضخمة من البيانات المتراكمة قبل تاريخ سابق.
ويمكنه أيضا عرض الإجابات على خريطة، كما خدمة "غوغل مابس" للخرائط.
كذلك يمكن لوضعية المحادثة الشفهية مع "تشات جي بي تي" أيضا استخلاص الإجابات من الإنترنت لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.
وأضافت "غوغل" في الربيع الفائت إلى محرّكها المخصص للبحث خاصيّة "إيه آي أوفرفيوز" AI Overviews الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتيح، كما "تشات جي بي تي سيرتش"، الحصول على إجابة مفصّلة عن استفسار يُطرح باللغة اليومية.
وأضافت "مايكروسوفت" الذكاء الاصطناعي إلى محركها للبحث "بينغ".
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