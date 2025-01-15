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مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء... مسباران ينطلقان إلى القمر على متن صاروخ واحد

علوم وتكنولوجيا
2025-01-15 | 07:20
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مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء... مسباران ينطلقان إلى القمر على متن صاروخ واحد
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مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء... مسباران ينطلقان إلى القمر على متن صاروخ واحد

انطلق الأربعاء من مركز كينيدي الفضائي الأميركي صاروخ واحد يحمل مركبتين فضائيتين لمهمتين إلى القمر لحساب شركتين خاصتين، إحداهما أميركية والأخرى يابانية، في مثال جديد على الأهمية المتزايدة التي يوليها القطاع الخاص لاستكشاف الفضاء.
 
وقد أُرسلت المركبتان الفضائيتان المحملتان بالأدوات العلمية إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبايس إكس الأميركية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
 
وانطلق الصاروخ بنجاح الأربعاء عند الساعة 01,11 صباحا بالتوقيت المحلي (06,11 بتوقيت غرينيتش) من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة.
 
ويضم الصاروخ الروبوت الفضائي "بلو غوست" Blue Ghost، الذي طورته شركة "فايرفلاي ايروسبايس" Firefly Aerospace لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والروبوت الفضائي "ريزيلينس" Resilience التابع لشركة "آي سبايس" ispace اليابانية.
 
وتأمل الوكالتان في تكرار الإنجاز الذي حققته شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines الأميركية بعد نجاحها في ارسال مركبة فضائية على سطح القمر في أوائل عام 2024، في سابقة على مستوى العالم لشركة خاصة.
 
وقبل ذلك، لم تنجح في إتمام هذه المناورة المحفوفة بالمخاطر إلا حفنة من البلدان، بدءا بالاتحاد السوفياتي في عام 1966.
 
وستكون هذه المحاولة الأولى لشركة Firefly Aerospace والثانية لشركة ispace، التي فشلت مركبتها في الهبوط بأمان على سطح القمر في عام 2023.
 
ومن المقرر أن يمضي الروبوت الفضائي الأميركي "بلو غوست" حوالى 45 يوما في رحلته إلى القمر، حاملا عشرة أجهزة علمية تابعة لوكالة ناسا.
 
أما الروبوت "ريزيلينس" فسيحتاج إلى ما بين أربعة إلى خمسة أشهر لبلوغ القمر، وسيحمل خصوصا مركبة فضائية جوالة وأدوات علمية طورتها شركات أخرى ونموذجا لمنزل من صنع الفنان السويدي ميكائيل غينبرغ.
 
ويتمثل الهدف المعلن من شركة "آي سبايس" في إجراء اختبارات تكنولوجية للكثير من هذه الأدوات على القمر.
 
وكانت الشركة قد فشلت في محاولة سابقة في عام 2023 عندما تحطمت مركبتها القمرية على سطح القمر.
 
وكالة فرانس برس

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