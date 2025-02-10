أوبن إيه.آي تضع اللمسات النهائية لتصميم أول رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها هذا العام

تمضي شركة أوبن إيه.آي قدما في خطتها لتقليل اعتمادها على شركة إنفيديا في التزود بالرقائق، وذلك عن طريق تطوير الجيل الأول من رقائق الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.



وقالت مصادر لرويترز إن الشركة المطورة لتطبيق تشات جي.بي.تي تضع اللمسات النهائية لتصميم أول شريحة داخلية لها في الأشهر القليلة المقبلة، وتخطط لإرسالها للتصنيع في (شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات).



وأحجمت شركتا أوبن إيه.آي وتايوان لصناعة أشباه الموصلات عن التعليق.



ويظهر التحديث أن أوبن إيه.آي في طريقها لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في الحصول على إنتاج ضخم من تايوان لصناعة أشباه الموصلات في 2026. وعادة ما تبلغ تكلفة الوصول بعملية التصميم للمرحلة النهائية عشرات الملايين من الدولارات ويستغرق إنتاج شريحة مكتملة حوالي ستة أشهر، ما لم تدفع أوبن إيه.آي مبلغا أكبر بكثير مقابل تسريع التصنيع.



وقالت المصادر إن الشريحة المخصصة للتدريب تعتبر أداة استراتيجية لتعزيز موقف الشركة في التفاوض مع موردي الرقائق الآخرين. وبعد الشريحة الأولية، يخطط مهندسو أوبن إيه.آي لتطوير معالجات أكثر تقدما بقدرات أوسع مع كل إصدار جديد.