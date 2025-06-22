"نسخ ولصق"... دراسة جديدة تكشف وقائع صادمة: هل يجعلنا ChatGPT أقل ذكاءً؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Media Lab) نتائج مقلقة حول تأثير استخدام ChatGPT على التفكير النقدي.



وقسّم الباحثون 54 مشاركاً، تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً من منطقة بوسطن، إلى ثلاث مجموعات طُلب منها كتابة مقالات عدة شبيهة باختبار SAT باستخدام ChatGPT، أو محرك بحث Google، أو من دون أي أداة مساعدة.



وأثناء الكتابة، تم تسجيل نشاط الدماغ لدى المشاركين عبر جهاز EEG يغطي 32 منطقة دماغية.



وأظهرت النتائج أن مستخدمي ChatGPT سجّلوا أدنى مستويات النشاط الدماغي، وأداءً أضعف على الصعيدين اللغوي والسلوكي مقارنة بالمجموعتين الأخريين. كما لاحظ الباحثون أن مستخدمي ChatGPT أصبحوا أقل اجتهادًا بمرور الوقت، واعتمد كثير منهم على النسخ واللصق في نهاية الدراسة.



وأشار التقرير إلى أن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) قد يضر بالتعلّم، خصوصاً لدى الفئات العمرية الشابة. ورغم أن الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة علمية كاملة (peer review) وأن عدد المشاركين صغير نسبياً، إلا أن الباحثة الرئيسية ناتاليا كوزمينا رأت أنه من الضروري نشر النتائج في هذه المرحلة.



وقالت كوزمينا: "ما دفعني لنشر الدراسة الآن قبل الانتظار للمراجعة العلمية هو خوفي من أن يتخذ صانع قرار بعد 6 إلى 8 أشهر قراراً مثل: "دعونا نُدخل ChatGPT إلى مدارس الأطفال، وأرى أن ذلك سيكون ضارًا للغاية."



وأضافت: "الأدمغة النامية هي الأكثر عرضة للخطر."