أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في خطوة جديدة... يوتيوب" تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم

علوم وتكنولوجيا
2025-08-15 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في خطوة جديدة... يوتيوب&quot; تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في خطوة جديدة... يوتيوب" تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم

أعادت منصة "يوتيوب" إطلاق تجربة جديدة في الولايات المتحدة، تختبر من خلالها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تقدير عمر المستخدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر من المحتوى غير المناسب وسلوكيات التصفح الضارة عبر الإنترنت.

وأوضحت منصة الفيديو التابعة لمجموعة "غوغل" في منشور على مدونتها في نهاية تموز أن هذه التقنية ستتيح لها "استنتاج عمر المستخدم واستخدام هذه الإشارة بصرف النظر عن تاريخ الميلاد المُدوّن في الحساب، لتوفير تجارب وحماية مُكيَّفة".

وبدأت الأربعاء مرحلة اختبار هذه التقنية على قسم من مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة إلى مُنشئي المحتوى.

وتتولى هذه التقنية تحليل "إشارات مُختلفة"، كأنواع مقاطع الفيديو التي بحث عنها المستخدم وشاهدها، وأقدمية الحساب.

وفي حال حدد النظام عمر المستخدم بأقل من 18 عاما، فستطبَّق عليه تلقائيا القواعد المُتعلقة بالمراهقين، ومنها توقُّف تلقّيه إعلانات مخصصة، وتفعيل إجراءات وقائية في التوصيات، ومن أبرزها الحد من تكرار مشاهدة بعض المحتويات.

ووفقًا لما ذكرته "يوتيوبستتاح للمستخدم "فرصة إثبات أنه يبلغ 18 عاما فما فوق وفي حال حدوث خطأ، باستخدام بطاقة مصرفية أو بطاقة هوية رسمية مثلا".

وأشارت المنصة إلى أنها اختبرت هذا النظام بنجاح في أماكن أخرى، وتخطط لتوسيع نطاقه ليشمل أسواقا أخرى.

وتُوجَّه باستمرار اتهامات إلى "يوتيوب" ومنصات عدة أخرى، في مقدّمها "إنستغرام" (من "ميتا") و"تيك توك"، بالإضرار بصحة الأطفال والمراهقين، وبالتقصير في توفير حماية كافية لهم من المخاطر والإدمان والمحتوى الضار والمجرمين.

وتسعى دول عدة وولايات أميركية إلى إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على ضمان الامتثال للوائح المتعلقة بعمر المستخدمين.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يوتيوب

تجربة جديدة

الولايات المتحدة

أداة

الذكاء الاصطناعي

تقدير

عمر

المستخدم

تعزيز

حماية

القصر

المحتوى غير المناسب

الإنترنت.

LBCI التالي
"آبل" تؤكد: منصتها لتنزيل التطبيقات "مُنصِفة ولا تحيّز فيها"
اكتشاف يُعيد كتابة التاريخ البريطاني... صلة تربط البريطانيين بغرب أفريقيا في العصور الوسطى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-20

"مايكروسوفت" تعلن اعتماد أداة "غروك" للذكاء الاصطناعي التابعة لإحدى شركات ماسك

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-21

نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق بتوقعاته على هيئات الأرصاد الجوية التقليدية

LBCI
فنّ
2025-06-10

عاصي الحلاني يغوص في عالم الذكاء الاصطناعي مطلقا جديده: "اشتكي لله"

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

المفتي دريان ترأس افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي في القاهرة حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": أداة مساعدة ولا بديل عن المفتي في إصدار الفتوى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:30

في الصين... انطلاق أول بطولة عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:05

"آبل" تؤكد: منصتها لتنزيل التطبيقات "مُنصِفة ولا تحيّز فيها"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-13

اكتشاف يُعيد كتابة التاريخ البريطاني... صلة تربط البريطانيين بغرب أفريقيا في العصور الوسطى

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-13

في أستراليا... اكتشاف متحجرة حوت حاد الأسنان من عصر ما قبل التاريخ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
موضة وجمال
08:59

للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-08-11

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08

تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم

LBCI
أخبار دولية
05:45

لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق

LBCI
أخبار لبنان
04:13

عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
خبر عاجل
03:24

قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر

LBCI
خبر عاجل
03:27

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More