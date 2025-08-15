"آبل" تؤكد: منصتها لتنزيل التطبيقات "مُنصِفة ولا تحيّز فيها"

صرّحت شركة "آبل" أن متجرها للتطبيقات "آب ستور" يتميز بالحياد والإنصاف، نافية وجود أي تحيّز، وذلك رداً على اتهامات إيلون ماسك لها بالمحاباة وتهديده بمقاضاتها.

وأوضحت الشركة المصنّعة لأجهزة "آي فون" في بيان الخميس أنها تُسلّط "الضوء على آلاف التطبيقات من خلال التصنيفات والتوصيات الخوارزمية والاختيارات التحريرية التي يجريها خبراء بناءً على معايير موضوعية".

واتهم ماسك "آبل" الثلاثاء بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها.

وكتب الملياردير الثلاثاء على صفحته عبر منصة إكس "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير أوبن إيه آي الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".

وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".

يتيح متجر التطبيقات App Store تنزيل التطبيقات على أجهزة "آبل". وتُعد هذه المنصة بالغة الأهمية للناشرين الذين يتطلعون إلى جذب المستهلكين.

وشدّدت "آبل" الخميس على أن هدفها هو "توفير اكتشاف آمن للمستخدمين وفرص قيّمة للمطورين، من خلال التعاون مع جهات عدة لزيادة تظهير التطبيقات في فئات دائمة التطور".

وكالة فرانس برس