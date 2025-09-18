الأخبار
بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18 | 08:17
مشاهدات عالية
بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة
بات العلماء اليوم على بعد خطوة من إعادة طائر الدودو إلى الحياة، وهو كان ضحية صيد جائر من قبل البشر، مما أدى إلى انقراضه قبل أكثر من ثلاثة قرون، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقد نجح خبراء في شركة Colossal Biosciences، وهي شركة أميركية متخصصة في "إحياء الأنواع المنقرضة" ومقرها تكساس، في زراعة خلايا جرثومية بدائية من طائر حمام نيكوبار، وهو أقرب الأقرباء الأحياء لطائر الدودو.
والخلايا الجرثومية البدائية هي نوع من الخلايا الجذعية التي تتحول إلى خلايا تناسلية (نطف أو بويضات). وستكون الخطوة التالية هي تعديل هذه الخلايا باستخدام حمض نووي (DNA) خاص بطائر الدودو، ثم زرعها في دجاج معدل وراثيًا.
وإذا نجحت هذه الخطوات، فسيكون بإمكان الدجاج أن يضع بيضًا يحتوي على طيور الدودو، مما قد يعني أن هذا الطائر المنقرض سيعود إلى الحياة بحلول نهاية هذا العقد.
وقال بن لام، المدير التنفيذي لشركة Colossal Biosciences: "هذا تطور مهم للغاية في مشروع إعادة الدودو، كما أنه يمثل تقدمًا كبيرًا في تقنيات الحفاظ على الأنواع."
وأضاف لام أن نمو خلايا الحمام الجرثومية البدائية هو الأول من نوعه في العالم، ويعتبر خطوة محورية في رحلة إعادة هذا الطائر إلى الوجود.
ويتوقع لام أن يعود طائر الدودو للحياة في غضون خمس إلى سبع سنوات. ومن المخطط أن تُطلق هذه الطيور الجديدة في موطنها الأصلي، جزيرة موريشيوس الواقعة شرقي مدغشقر في المحيط الهندي.
ويأمل لام أن يتواجد في المستقبل آلاف من طيور الدودو في موريشيوس، مع التنوع الجيني الكافي لمقاومة الأمراض.
لكن بعض العلماء شككوا في ما إذا كانت هذه الطيور ستكون فعلًا "دودو حقيقي"، نظرًا لصعوبة تكرار الشيفرة الجينية الكاملة بدقة 100٪ لكائن منقرض.
ومن المرجح أن تكون هناك اختلافات بسيطة في الطيور الجديدة مقارنة بالأنواع الأصلية، بحسب الخبراء.
