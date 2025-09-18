بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة

وقال بن لام، المدير التنفيذي لشركة Colossal Biosciences: "هذا تطور مهم للغاية في مشروع إعادة الدودو، كما أنه يمثل تقدمًا كبيرًا في تقنيات الحفاظ على الأنواع."وأضاف لام أن نمو خلايا الحمام الجرثومية البدائية هو الأول من نوعه في العالم، ويعتبر خطوة محورية في رحلة إعادة هذا الطائر إلى الوجود.ويتوقع لام أن يعود طائر الدودو للحياة في غضون خمس إلى سبع سنوات. ومن المخطط أن تُطلق هذه الطيور الجديدة في موطنها الأصلي، جزيرة موريشيوس الواقعة شرقي مدغشقر في المحيط الهندي.ويأمل لام أن يتواجد في المستقبل آلاف من طيور الدودو في موريشيوس، مع التنوع الجيني الكافي لمقاومة الأمراض.لكن بعض العلماء شككوا في ما إذا كانت هذه الطيور ستكون فعلًا "دودو حقيقي"، نظرًا لصعوبة تكرار الشيفرة الجينية الكاملة بدقة 100٪ لكائن منقرض.ومن المرجح أن تكون هناك اختلافات بسيطة في الطيور الجديدة مقارنة بالأنواع الأصلية، بحسب الخبراء.