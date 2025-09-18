الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة

علوم وتكنولوجيا
2025-09-18 | 08:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة

بات العلماء اليوم على بعد خطوة من إعادة طائر الدودو إلى الحياة، وهو كان ضحية صيد جائر من قبل البشر، مما أدى إلى انقراضه قبل أكثر من ثلاثة قرون، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقد نجح خبراء في شركة Colossal Biosciences، وهي شركة أميركية متخصصة في "إحياء الأنواع المنقرضة" ومقرها تكساس، في زراعة خلايا جرثومية بدائية من طائر حمام نيكوبار، وهو أقرب الأقرباء الأحياء لطائر الدودو.

والخلايا الجرثومية البدائية هي نوع من الخلايا الجذعية التي تتحول إلى خلايا تناسلية (نطف أو بويضات). وستكون الخطوة التالية هي تعديل هذه الخلايا باستخدام حمض نووي (DNA) خاص بطائر الدودو، ثم زرعها في دجاج معدل وراثيًا.

وإذا نجحت هذه الخطوات، فسيكون بإمكان الدجاج أن يضع بيضًا يحتوي على طيور الدودو، مما قد يعني أن هذا الطائر المنقرض سيعود إلى الحياة بحلول نهاية هذا العقد.
 


وقال بن لام، المدير التنفيذي لشركة Colossal Biosciences: "هذا تطور مهم للغاية في مشروع إعادة الدودو، كما أنه يمثل تقدمًا كبيرًا في تقنيات الحفاظ على الأنواع."

وأضاف لام أن نمو خلايا الحمام الجرثومية البدائية هو الأول من نوعه في العالم، ويعتبر خطوة محورية في رحلة إعادة هذا الطائر إلى الوجود.

ويتوقع لام أن يعود طائر الدودو للحياة في غضون خمس إلى سبع سنوات. ومن المخطط أن تُطلق هذه الطيور الجديدة في موطنها الأصلي، جزيرة موريشيوس الواقعة شرقي مدغشقر في المحيط الهندي.

ويأمل لام أن يتواجد في المستقبل آلاف من طيور الدودو في موريشيوس، مع التنوع الجيني الكافي لمقاومة الأمراض.

لكن بعض العلماء شككوا في ما إذا كانت هذه الطيور ستكون فعلًا "دودو حقيقي"، نظرًا لصعوبة تكرار الشيفرة الجينية الكاملة بدقة 100٪ لكائن منقرض.

ومن المرجح أن تكون هناك اختلافات بسيطة في الطيور الجديدة مقارنة بالأنواع الأصلية، بحسب الخبراء.

علوم وتكنولوجيا

انقراضه

سنة...

العلماء

يقتربون

إعادة

الدودو

الحياة

LBCI التالي
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

المرصد السوري: إرتفاع حصيلة أعمال العنف في جنوب سوريا إلى أكثر من 300 قتيل

LBCI
خبر عاجل
2025-06-21

وزارة الصحة الإيرانية: ٤٣٠ شهيدا وأكثر من ٣٥٠٠ جريح مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف من منتظري المساعدات في غزة منذ نهاية أيار

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05

"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:50

ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:30

عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17

يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-15

الموقع الإلكتروني لستارلينك يعلن إنقطاع خدمات الشركة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:59

بدء جلسة مجلس الوزراء

LBCI
آخر الأخبار
01:54

مصادر للـLBCI: بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء والذي نص على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠ تراجعت جماعة الهجري عن الإتفاق وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:30

عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:55

الجيش الإسرائيلي: منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:20

جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More