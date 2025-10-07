الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"رانيتوميا هواتا"... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

علوم وتكنولوجيا
2025-10-07 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;رانيتوميا هواتا&quot;... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"رانيتوميا هواتا"... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من الضفادع في منطقة الأمازون في البيرو.

وأشارت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية (SERNANP) في بيان يوم الاثنين الماضي إلى أن هذا الحيوان البرمائي السامّ الذي أُطلق عليه اسم "رانيتوميا هواتا"، يبلغ طوله 15 ميليمترا فقط، من دون تحديد تاريخ الاكتشاف.

ووصفت الهيئة هذا الضفدع بأنه من "أصغر أنواع جنس رانيتوميا"، وهي فصيلة تتميز بألوانها الزاهية وسلوكها التناسلي الفريد، موضحةً أن الذكور تستقطب "عدة إناث لكل موقع تكاثر".

وتعيش هذه الضفادع حصرا في غابات خيزران غوادوا. وتستخدم التجاويف في سيقان النباتات، حيث تُخزَّن مياه الأمطار، للتكاثر.

ورُصد هذا النوع الجديد في منتزه ألتو بوروس الوطني بين منطقتي أوكايالي ومادري دي ديوس على الحدود مع البرازيل.

واعتبرت SERNANP أن "هذا الاكتشاف يؤكد أهمية المناطق الطبيعية المحمية كملاجئ للتنوع البيولوجي والأنواع الفريدة".

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

هواتا"...

اكتشاف

الضفادع

البيرو

LBCI التالي
تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم... فوز 3 باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء 2025
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-29

في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء

LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

احتجاجات مناهضة للحكومة في البيرو... وسقوط جرحى

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-01

اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء... مؤشرات جديدة تدعم امكانية وجود حياة على أحد أقمار زحل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-09

اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:00

تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم... فوز 3 باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء 2025

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06

عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06

تقديراً لأبحاثهم حول التحكم بالجهاز المناعي... 3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الطب لعام 2025

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-02

كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل... هذا ما رصده العلماء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:51

كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 7-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:21

كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
اقتصاد
02:23

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:02

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
04:45

رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
08:14

حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب ‏إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 07-10-2025

LBCI
خبر عاجل
07:04

وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:52

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More