"رانيتوميا هواتا"... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من الضفادع في منطقة الأمازون في البيرو.



وأشارت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية (SERNANP) في بيان يوم الاثنين الماضي إلى أن هذا الحيوان البرمائي السامّ الذي أُطلق عليه اسم "رانيتوميا هواتا"، يبلغ طوله 15 ميليمترا فقط، من دون تحديد تاريخ الاكتشاف.



ووصفت الهيئة هذا الضفدع بأنه من "أصغر أنواع جنس رانيتوميا"، وهي فصيلة تتميز بألوانها الزاهية وسلوكها التناسلي الفريد، موضحةً أن الذكور تستقطب "عدة إناث لكل موقع تكاثر".



وتعيش هذه الضفادع حصرا في غابات خيزران غوادوا. وتستخدم التجاويف في سيقان النباتات، حيث تُخزَّن مياه الأمطار، للتكاثر.



ورُصد هذا النوع الجديد في منتزه ألتو بوروس الوطني بين منطقتي أوكايالي ومادري دي ديوس على الحدود مع البرازيل.



واعتبرت SERNANP أن "هذا الاكتشاف يؤكد أهمية المناطق الطبيعية المحمية كملاجئ للتنوع البيولوجي والأنواع الفريدة".



المصدر: فرانس برس