بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!

علوم وتكنولوجيا
2025-10-13 | 04:00
بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!
بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!

كشفت ناسا عن خطط لإرسال رواد فضاء للعيش على سطح القمر، داخل فقاعات زجاجية مصنوعة من الغبار القمري.

وذكرت صحيفة التلغراف أن وكالة الفضاء الأميركية تمول أبحاثًا حول الكرات الزجاجية الكبيرة الصالحة للعيش التي سيتم تشييدها في الموقع.

وسيتم جمع قطع صغيرة من "الزجاج القمري"، أي أحد مكونات تربة القمر إلى جانب الصخور والشظايا المعدنية.

وسيتم تطوير "فرن ميكروويف ذكي" للمساعدة في صهر الزجاج ونفخه وتحويله إلى فقاعة، لتتحول إلى هيكل كبير وشفاف.

وقد ابتكرت شركة هندسة الفضاء الأميركية "سكاي بورتس" هذه الفكرة، حيث أثبتت بالفعل إمكانية نفخ الكرات الزجاجية من الغبار القمري بهذه الطريقة.

ويمكن أيضًا تزويد منازل القمر بألواح شمسية لتوليد طاقتها الذاتية.

ويجري حاليًا البحث في هذه الفكرة ضمن برنامج ناسا للمفاهيم المتقدمة المبتكرة، لمشاريع من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال الفضاء.

وستُستخدم أنابيب غاز ضخمة لنفخ الزجاج المنصهر، وإعادة استخدامها لإنشاء المدخل بعد تكوين الفقاعة.

وتأمل فرق التطوير أيضًا في استخدام فقاعة زجاجية بهذا الحجم لإنتاج ما يكفي من الكهرباء لتشغيل النظام بأكمله.

وسيتم اختبارها في نهاية المطاف على متن محطة الفضاء الدولية، وقد تُجرى الاختبارات على القمر نفسه خلال العامين المقبلين.
 

