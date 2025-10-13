الأخبار
بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!
علوم وتكنولوجيا
2025-10-13 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!
كشفت ناسا عن خطط لإرسال رواد فضاء للعيش على سطح القمر، داخل فقاعات زجاجية مصنوعة من الغبار القمري.
وذكرت صحيفة التلغراف أن وكالة الفضاء الأميركية تمول أبحاثًا حول الكرات الزجاجية الكبيرة الصالحة للعيش التي سيتم تشييدها في الموقع.
وسيتم جمع قطع صغيرة من "الزجاج القمري"، أي أحد مكونات تربة القمر إلى جانب الصخور والشظايا المعدنية.
وسيتم تطوير "فرن ميكروويف ذكي" للمساعدة في صهر الزجاج ونفخه وتحويله إلى فقاعة، لتتحول إلى هيكل كبير وشفاف.
وقد ابتكرت شركة هندسة الفضاء الأميركية "سكاي بورتس" هذه الفكرة، حيث أثبتت بالفعل إمكانية نفخ الكرات الزجاجية من الغبار القمري بهذه الطريقة.
ويمكن أيضًا تزويد منازل القمر بألواح شمسية لتوليد طاقتها الذاتية.
ويجري حاليًا البحث في هذه الفكرة ضمن برنامج ناسا للمفاهيم المتقدمة المبتكرة، لمشاريع من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال الفضاء.
وستُستخدم أنابيب غاز ضخمة لنفخ الزجاج المنصهر، وإعادة استخدامها لإنشاء المدخل بعد تكوين الفقاعة.
وتأمل فرق التطوير أيضًا في استخدام فقاعة زجاجية بهذا الحجم لإنتاج ما يكفي من الكهرباء لتشغيل النظام بأكمله.
وسيتم اختبارها في نهاية المطاف على متن محطة الفضاء الدولية، وقد تُجرى الاختبارات على القمر نفسه خلال العامين المقبلين.
المصدر
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-07
"رانيتوميا هواتا"... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو
علوم وتكنولوجيا
2025-10-07
"رانيتوميا هواتا"... اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-07
تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم... فوز 3 باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء 2025
علوم وتكنولوجيا
2025-10-07
تقديرا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم... فوز 3 باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء 2025
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06
تقديراً لأبحاثهم حول التحكم بالجهاز المناعي... 3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الطب لعام 2025
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06
تقديراً لأبحاثهم حول التحكم بالجهاز المناعي... 3 علماء يحصدون جائزة نوبل في الطب لعام 2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
