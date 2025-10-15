"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!

كشف علماء من مركز سكريبس للأبحاث إن جسم الإنسان يمتلك "حاسة سادسة خفية"، تُسمى "الإدراك الداخلي".ويعتبر الإدراك الداخلي عملية لم تُدرس جيدًا، حيث يستقبل الجهاز العصبي إشارات الجسم ويفسرها باستمرار لضمان سير الوظائف الحيوية بسلاسة.ويساعد هذا الإدراك على تفسير كيفية معرفة الدماغ وقت التنفس ووقت انخفاض ضغط الدم ومكافحة العدوى.وقال البروفيسور شين جين، الذي سيقود جزءًا من الدراسة: "يُعد الإدراك الداخلي أمرًا أساسيًا في كل جانب من جوانب الصحة تقريبًا، ولكنه لا يزال مجالًا غير مستكشف إلى حد كبير في علم الأعصاب".وبفضل التمويل الجديد، سيحاول فريق أبحاث سكريبس الآن رسم خريطة لكيفية اتصال الخلايا العصبية الحسية بمجموعة واسعة من الأعضاء الداخلية، بما في ذلك القلب والجهاز الهضمي لبناء أول أطلس عالمي لهذا الجهاز الحسي الداخلي.ولفت العلماء إلى أن فك شيفرة الإدراك الداخلي قد يكون له آثار مهمة في علاج الأمراض إلى جانب إعادة صياغة الكتب الدراسية.