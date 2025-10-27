الأخبار
في أستراليا... "ممارسات تسويقية مضللة" تضع مايكروسوفت في ورطة!
علوم وتكنولوجيا
2025-10-27 | 09:00
2
min
في أستراليا... "ممارسات تسويقية مضللة" تضع مايكروسوفت في ورطة!
أعلنت هيئة المنافسة الأسترالية اليوم الاثنين أنها تقاضي "مايكروسوفت" بسبب عرض "مُضلِّل" يشمل مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي "كوبايلت" Copilot.
واتُهمت شركة التكنولوجيا العملاقة بنقل معلومات "كاذبة أو مُضلِّلة" إلى نحو 2,7 مليون أسترالي اشتركوا، من خلال تجديد تلقائي، في خدمة "مايكروسوفت 365" التي تُقدِّم مجموعة من برامج "أوفيس".
وأوضحت الهيئة أنّ الشركة عرضت على الزبائن خيارين، إما دفع مبلغ إضافي في مقابل عرض يتضمن "كوبايلت"، أو إلغاء كل اشتراكاتهم.
وثمة خيار ثالث لكن لا يظهر إلا عند بدء المشترك عملية الإلغاء. يتيح هذا الخيار الاحتفاظ بما يُسمى "العرض الكلاسيكي"، أي من دون خدمة "كوبايلت" وبالسعر الأساسي، على ما ذكرت هيئة المنافسة في بيان.
"كوبايلت" هو مساعد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، يُساعد المستخدمين في عمليات البحث والمهام النصية.
ورُفعت الدعوى أمام المحكمة الفدرالية ضد "مايكروسوفت أستراليا" وشركتها الأم "مايكروسوفت كورب".
وقالت رئيسة الهيئة الناظمة جينا كاس-غوتليب "سنقول أمام المحكمة إن مايكروسوفت أغفلت عمدا الإشارة إلى الباقات الكلاسيكية في تواصلها مع الزبائن، وأخفت وجودها حتى يبدأ المشتركون عملية إلغاء اشتراكاتهم، وذلك بهدف زيادة عدد المستهلكين للباقات الأعلى سعرا التي تشمل كوبايلت".
وأضافت "تُعدّ تطبيقات مايكروسوفت أوفيس المُضمنة في اشتراكات 365 أساسية لكثيرين، ونظرا إلى قلّة البدائل المتاحة للعروض المجمّعة، فإن إلغاء الاشتراك قرار لن يتعاملوا معه بخفة".
واتهمت هيئة المنافسة "مايكروسوفت" بالانخراط في ممارسات مماثلة منذ 31 تشرين الأول 2024، مُوضحة أن الاشتراكات مع "كوبايلت" أغلى بنسبة 29% إلى 45% من الاشتراكات بدونه.
وقد تواجه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة احتمال فرض غرامة عليها قدرها 30 مليون دولار أو أكثر عن كل انتهاك.
المصدر: فرانس برس
