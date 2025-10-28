لمنافسة ويكيبيديا... إيلون ماسك يطلق غروكيبيديا

أطلق إيلون ماسك وشركته "اكس إيه آي" xAI، موسوعة "غروكيبيديا" التي قدمت على أنها منافسة لـ"ويكيبيديا" المتهمة بالانحياز الايديولوجي من جانب جزء من الجمهوريين في الولايات المتحدة.



وباتت هذه النسخة الأولى تضم منذ مساء الاثنين أكثر من 885 ألف تعريف في مقابل أكثر من سبعة ملايين بالانكليزية لموسوعة ويكيبيديا.



في رسالة بثها عبر منصة اكس، وعد ماسك بنسخة جديدة قريبا "تكون أفضل بعشر مرات" من النسخة الأولى التي هي في الأساس "أفضل من ويكيبيديا برأيي".



وقبل أسبوع قرر ماسك إرجاء إطلاق "غوكيبيديا" بضعة أيام والذي كان مقررا أساسا في نهاية أيلول، مبررا ذلك بضرورة القيام "بعمل إضافي لإزالة محتويات الدعاية".



ومحتوى غروكيبيديا مولد بالذكاء الاصطناعي وبواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي "غروك" لكنه يدرج أيضا مصادر أخرى عدة على كل صفحة.

