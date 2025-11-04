الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"

علوم وتكنولوجيا
2025-11-04 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: &quot;قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"

اكتشف العلماء أن قلب الإنسان يمتلك القدرة على إصلاح نفسه، في إنجاز علمي قد يمثل طوق نجاة لمئات الآلاف من المرضى، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، لا توجد طريقة لإنماء خلايا قلب جديدة بعد التلف، ما يعني أنه يجب على المرضى الاعتماد على الأدوية أو الجراحة أو زراعة القلب.

وفي تطور لافت، اكتشف علماء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك جينًا يتوقف عن العمل بعد الولادة، ويمكن "إعادة تنشيطه" لإنتاج خلايا قلب جديدة وفعالة.

وأدرك العلماء أن حقن الجين في قلوب متضررة من متبرعين في منتصف العمر يمكن أن يحفز تجديد الخلايا وأثبت الفريق فعالية هذه التقنية مع الخنازير قبل أكثر من عقد من الزمان، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يثبتون فيها فعاليتها على البشر.

وتستغل هذه التقنية قوة جين طبيعي يسمى CCNA2 وهو ضروري لانقسام خلايا القلب ونموها أثناء تطور الجنين في الرحم.

ومع ذلك، يتوقف هذا الجين عن العمل بعد وقت قصير من الولادة، ما يعني أن خلايا قلب البالغين غير قادرة على الانقسام أو إصلاح نفسها عند تلفها.

وبعد نجاح التجارب السابقة على الخنازير، استخدم الفريق فيروسًا غير ضار لإدخال نسخة نشطة من جين CCNA2 في خلايا عضلة القلب المأخوذة من أعضاء متبرعين تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 و 55 عامًا.

وأظهرت تحليلات إضافية أن بروتين CCNA2 ساعد خلايا القلب على "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" مؤقتًا عن طريق إعادة تنشيط بعض جينات النمو، ما يسمح لها بالانقسام وإصلاح القلب.

وقالت الدكتور هنا شودري: "هدفنا هو توفير علاج يسمح للقلب بالشفاء الذاتي بعد النوبة القلبية أو في حالات قصور القلب، ما يقلل الحاجة إلى عمليات زرع الأعضاء أو الأجهزة الميكانيكية".

وستكون الخطوة التالية هي الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" لاختبار العلاج على مرضى القلب.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يُحدث

تحولاً

جذرياً

الطب:

"قلب

الإنسان

إصلاح

نفسه"

LBCI التالي
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-02

زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"

LBCI
موضة وجمال
2025-10-20

في خطوة مهمة تعكس تحولا كبيرا... شركة "كيرينغ" تبيع أعمالها في مجال التجميل لصالح لوريال

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار

LBCI
صحف اليوم
2025-10-16

نواف سلام لـ"الشرق الأوسط": لا مجال لتأجيل الانتخابات النيابية... "وما كتب قد كتب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:45

إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:27

أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02

جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02

الهند تلجأ إلى الأمطار الاصطناعية لمكافحة التلوث... والخبراء: "استعراض مكلف بلا جدوى"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:38

الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:51

رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل: سنواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…

LBCI
أخبار لبنان
06:19

انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي

LBCI
أخبار لبنان
06:15

المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More