إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04 | 08:00
إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"
اكتشف العلماء أن قلب الإنسان يمتلك القدرة على إصلاح نفسه، في إنجاز علمي قد يمثل طوق نجاة لمئات الآلاف من المرضى، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، لا توجد طريقة لإنماء خلايا قلب جديدة بعد التلف، ما يعني أنه يجب على المرضى الاعتماد على الأدوية أو الجراحة أو زراعة القلب.
وفي تطور لافت، اكتشف علماء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك جينًا يتوقف عن العمل بعد الولادة، ويمكن "إعادة تنشيطه" لإنتاج خلايا قلب جديدة وفعالة.
وأدرك العلماء أن حقن الجين في قلوب متضررة من متبرعين في منتصف العمر يمكن أن يحفز تجديد الخلايا وأثبت الفريق فعالية هذه التقنية مع الخنازير قبل أكثر من عقد من الزمان، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يثبتون فيها فعاليتها على البشر.
وتستغل هذه التقنية قوة جين طبيعي يسمى CCNA2 وهو ضروري لانقسام خلايا القلب ونموها أثناء تطور الجنين في الرحم.
ومع ذلك، يتوقف هذا الجين عن العمل بعد وقت قصير من الولادة، ما يعني أن خلايا قلب البالغين غير قادرة على الانقسام أو إصلاح نفسها عند تلفها.
وبعد نجاح التجارب السابقة على الخنازير، استخدم الفريق فيروسًا غير ضار لإدخال نسخة نشطة من جين CCNA2 في خلايا عضلة القلب المأخوذة من أعضاء متبرعين تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 و 55 عامًا.
وأظهرت تحليلات إضافية أن بروتين CCNA2 ساعد خلايا القلب على "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" مؤقتًا عن طريق إعادة تنشيط بعض جينات النمو، ما يسمح لها بالانقسام وإصلاح القلب.
وقالت الدكتور هنا شودري: "هدفنا هو توفير علاج يسمح للقلب بالشفاء الذاتي بعد النوبة القلبية أو في حالات قصور القلب، ما يقلل الحاجة إلى عمليات زرع الأعضاء أو الأجهزة الميكانيكية".
وستكون الخطوة التالية هي الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" لاختبار العلاج على مرضى القلب.
