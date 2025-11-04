أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)

رُصد المذنب البينجمي "أطلس" (31/ATLAS) لأول مرة منذ اختفائه خلف الشمس، وفق ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمكن عالم الفلك الدكتور تشيتشنغ تشانغ من التقاط صورة لهذا الجسم الغامض أثناء عودته مسرعًا إلى مجال رؤية الأرض باستخدام تلسكوب ديسكفري القوي التابع لمرصد لويل.

وأوضح في مدونته: "يشرق المذنب البينجمي الآن مبكرًا بما يكفي لرؤيته حتى باستخدام التلسكوبات الصغيرة في ظل ظروف غير مثالية".

وتُظهر الملاحظات البصرية أن المذنب أصبح الآن أكثر سطوعًا مما كان عليه عندما دخل إلى النظام الشمسي.

ويراقب العلماء مذنب 31/ATLAS عن كثب منذ اكتشافه لأول مرة بواسطة تلسكوب نظام الإنذار الأخير لاصطدام الكويكبات بالأرض في الأول من تموز الماضي.