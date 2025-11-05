يحمل قمراً اصطناعياً... انطلاق الصاروخ الأوروبي "أريان 6" لمراقبة البيئة

أقلع الصاروخ الأوروبي الثقيل "أريان 6" مساء الثلاثاء الماضي من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية، حاملا قمرا اصطناعيا جديدا لرصد البيانات البيئية.



وتُعد هذه المهمة ثالث رحلة تجارية لصاروخ "أريان 6" منذ وضعه في الخدمة العام الماضي.



ويحمل الصاروخ القمر الاصطناعي "سنتينيل-1دي" الذي تولت تصنيعه شركة "تاليس ألينيا سبايس" ضمن برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمراقبة البيئة على كوكب الأرض.



وهذا القمر الاصطناعي مزوَّد بجهاز رادار يتيح له التقاط صور لسطح الأرض أيّا كانت الظروف الجوية، بما في ذلك عبر السحب. ويمكّنه ذلك من توفير بيانات مراقبة الأرض في أي وقت من النهار أو الليل.



ومن المقرر أن يوضع القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه أكثر من طنّين في مدار متزامن مع الشمس على علوّ 693 كيلومترا.



المصدر: فرانس برس