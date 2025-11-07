الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2025-11-07 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
أثار اكتشاف نوع جديد وغريب من الكائنات البحرية يُعرف باسم "كرة الموت آكلة اللحوم" حيرة العلماء، بعدما تم العثور عليه في أعماق سحيقة من المحيط الجنوبي قرب القارة القطبية الجنوبية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
الكائن المكتشف هو إسفنجة مفترسة تنتمي إلى جنس Chondrocladia، وقد تم العثور عليها على عمق يبلغ نحو 11,800 قدم (3,600 متر) شرق جزيرة مونتاغو، قبالة سواحل القطب الجنوبي.
وتتميّز هذه الإسفنجة بمظهر فني غريب يشبه تركيبة فنية في معرض معاصر، إذ تمتلك زوائد طويلة تنتهي بكُرات وردية اللون، مغطّاة بخطافات دقيقة تستخدمها لاصطياد فريستها — عادةً قشريات صغيرة مثل العوالق.
وعلى عكس معظم الإسفنجيات التي تقتات على ترشيح المياه، تُعدّ "كرة الموت" من الأنواع المفترسة النادرة التي تلتقط فريستها وتلتهمها ببطء.
وقالت الدكتورة ميشيل تايلور، رئيسة قسم العلوم في مشروع Nippon Foundation – Nekton Ocean Census: "الإسفنج عادةً لا يأكل اللحم، بل يعتمد على ترشيح الجسيمات من الماء، لكن هذا النوع مختلف تماماً... فهو يصطاد القشريات الصغيرة، التي تُحتجز في الخطافات ثم تُغلف تدريجياً حتى تُمتص مغذياتها بالكامل".
وجرى هذا الاكتشاف خلال بعثة علمية بقيادة معهد شميت للمحيطات على متن السفينة البحثية R/V Falkor هذا العام. استخدم العلماء روبوتاً غاطساً متطوراً يُدعى ROV SuBastian لاستكشاف الأعماق حتى عمق 14,700 قدم (4,500 متر)، في مناطق تشمل خنادق بركانية ومناطق قاعية حول جزيرتي مونتاغو وسوندرز.
وخلال المهمة، تم جمع ما يقارب 2000 عيّنة من 14 مجموعة حيوانية مختلفة، بينها نحو 30 نوعاً جديداً غير معروف للعلم حتى الآن.
ومن بين الاكتشافات الأخرى ديدان بحرية ملوّنة تُعرف باسم "ديدان إلفيس" بسبب قشورها اللامعة التي تصدر ضوءاً حيوياً لإرباك المفترسات، إلى جانب أنواع جديدة من نجمات البحر ورخويات نادرة تعيش في بيئات بركانية قاسية.
كما رصد العلماء ديدان "الزومبي" (Osedax) التي تتغذى على عظام الحيتان باستخدام بكتيريا داخلية تهضم الدهون — رغم أنها ليست جديدة على العلم.
إضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الفريق اكتشف أنواعاً جديدة من المرجان الأسود وريش البحر (sea pens) التي تشبه أقلام الريشة القديمة.
وقالت الدكتورة تايلور إن المحيط الجنوبي ما زال من أقل مناطق العالم استكشافاً، مضيفة: "حتى الآن لم نحلّل سوى 30% من العينات التي جمعناها، ومع ذلك أكّدنا وجود 30 نوعاً جديداً، ما يبيّن كم التنوع البيولوجي المجهول في أعماق البحار".
وأضافت: "كل نوع جديد يُعدّ لبنة أساسية في جهود حفظ البيئة ودراسة التنوع الحيوي، كما يمهّد لاكتشافات علمية مستقبلية لا حصر لها".
ويُذكر أن الفريق نفسه كان قد صوّر للمرة الأولى على الإطلاق حباراً عملاقاً حيّاً في موطنه الطبيعي خلال رحلة سابقة في مارس، وهو أكبر لافقاري على كوكب الأرض.
علوم وتكنولوجيا
"كرة
الموت
اللحوم"
أعماق
المحيط…
يفترس
ضحاياه
بخطافات
قاتلة
(صورة)
يحمل قمراً اصطناعياً... انطلاق الصاروخ الأوروبي "أريان 6" لمراقبة البيئة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
0
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-05
يحمل قمراً اصطناعياً... انطلاق الصاروخ الأوروبي "أريان 6" لمراقبة البيئة
علوم وتكنولوجيا
2025-11-05
يحمل قمراً اصطناعياً... انطلاق الصاروخ الأوروبي "أريان 6" لمراقبة البيئة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-11-06
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
2025-11-06
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
0
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
0
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
0
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
0
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
0
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
3
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
4
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
5
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
6
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
8
أمن وقضاء
13:20
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
أمن وقضاء
13:20
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More