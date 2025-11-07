اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)





الكائن المكتشف هو إسفنجة مفترسة تنتمي إلى جنس Chondrocladia، وقد تم العثور عليها على عمق يبلغ نحو 11,800 قدم (3,600 متر) شرق جزيرة مونتاغو، قبالة سواحل القطب الجنوبي.



وتتميّز هذه الإسفنجة بمظهر فني غريب يشبه تركيبة فنية في معرض معاصر، إذ تمتلك زوائد طويلة تنتهي بكُرات وردية اللون، مغطّاة بخطافات دقيقة تستخدمها لاصطياد فريستها — عادةً قشريات صغيرة مثل العوالق.



وعلى عكس معظم الإسفنجيات التي تقتات على ترشيح المياه، تُعدّ "كرة الموت" من الأنواع المفترسة النادرة التي تلتقط فريستها وتلتهمها ببطء.



وجرى هذا الاكتشاف خلال بعثة علمية بقيادة معهد شميت للمحيطات على متن السفينة البحثية R/V Falkor هذا العام. استخدم العلماء روبوتاً غاطساً متطوراً يُدعى ROV SuBastian لاستكشاف الأعماق حتى عمق 14,700 قدم (4,500 متر)، في مناطق تشمل خنادق بركانية ومناطق قاعية حول جزيرتي مونتاغو وسوندرز.



وخلال المهمة، تم جمع ما يقارب 2000 عيّنة من 14 مجموعة حيوانية مختلفة، بينها نحو 30 نوعاً جديداً غير معروف للعلم حتى الآن.



ومن بين الاكتشافات الأخرى ديدان بحرية ملوّنة تُعرف باسم "ديدان إلفيس" بسبب قشورها اللامعة التي تصدر ضوءاً حيوياً لإرباك المفترسات، إلى جانب أنواع جديدة من نجمات البحر ورخويات نادرة تعيش في بيئات بركانية قاسية.



إضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الفريق اكتشف أنواعاً جديدة من المرجان الأسود وريش البحر (sea pens) التي تشبه أقلام الريشة القديمة.



وقالت الدكتورة تايلور إن المحيط الجنوبي ما زال من أقل مناطق العالم استكشافاً، مضيفة: "حتى الآن لم نحلّل سوى 30% من العينات التي جمعناها، ومع ذلك أكّدنا وجود 30 نوعاً جديداً، ما يبيّن كم التنوع البيولوجي المجهول في أعماق البحار".



وأضافت: "كل نوع جديد يُعدّ لبنة أساسية في جهود حفظ البيئة ودراسة التنوع الحيوي، كما يمهّد لاكتشافات علمية مستقبلية لا حصر لها".



ويُذكر أن الفريق نفسه كان قد صوّر للمرة الأولى على الإطلاق حباراً عملاقاً حيّاً في موطنه الطبيعي خلال رحلة سابقة في مارس، وهو أكبر لافقاري على كوكب الأرض.