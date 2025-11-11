الأخبار
إنجاز طبي غير مسبوق... أطباء يجرون أول عملية جراحية في العالم بالتحكم عن بُعد

علوم وتكنولوجيا
2025-11-11 | 15:31
إنجاز طبي غير مسبوق... أطباء يجرون أول عملية جراحية في العالم بالتحكم عن بُعد

في خطوة وُصفت بأنها "نقطة تحوّل في عالم الطب"، نجح فريق من الأطباء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إجراء أول عملية جراحية في العالم يتم التحكم بها عن بُعد.

فقد استخدم جرّاحون في أحد مستشفيات دندي في اسكتلندا روبوتًا طبيًا متطورًا لإزالة جلطة دموية من جثة بشرية كانت موجودة في مرفق جامعي آخر داخل المدينة. وبعد ساعات، وُصِل الروبوت عبر تقنية الاتصال البعيد مع الطبيب ريكاردو هانيل في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية، الذي واصل العملية من على بعد أكثر من 6000 كيلومتر.

وقالت البروفيسورة إيريس غرونوالد من جامعة دندي في تصريح لهيئة بي بي سي اسكتلندا: "كان الأمر أشبه بمشاهدة لمحة من المستقبل. ما كان يُعتبر خيالًا علميًا في السابق، أثبتنا اليوم أنه ممكن خطوة بخطوة".

ويأمل العلماء أن تُحدث هذه التقنية ثورة في علاج السكتات الدماغية، إذ يمكنها مستقبلاً تمكين الأطباء من إجراء عمليات عاجلة لإنقاذ المرضى حتى لو كانوا على بُعد مئات الكيلومترات من المستشفى.

