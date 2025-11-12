الأخبار
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
باستخدام تلسكوب "ميركات" في جنوب إفريقيا، اكتشف الباحثون جذور الهيدروكسيل "OH" حول "3I/ATLAS" في 24 تشرين الأول، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أوضح الأستاذ بجامعة هارفارد، آفي لوب أن هذه الجزيئات تترك بصمة مميزة يمكن لتلسكوبات مثل ميركات التقاطها.
وأشار تحليل الجزيئات إلى أن درجة حرارة سطح الجسم الغامض تبلغ حوالي -45 درجة فهرنهايت، وأن قطره يصل إلى ستة أميال.
وأضاف البروفيسور لوب أن إشارة الامتصاص هذه تمثّل أول رصد لاسلكي لـ 3I/ATLAS.
وأتى هذا الاكتشاف بعد أيام قليلة من مرور 3I/ATLAS بالقرب من المستوى المداري للأرض، ما سهّل مراقبته.
ووفقًا للبروفيسور لوب، تشير القياسات الجديدة إلى أن عرض الجسم البينجمي يبلغ ثلاثة أميال على الأقل.
وبحال كان الجسم مذنبًا طبيعيًا، فمن المفترض أن تتحرك النفثات ببطء أكبر بكثير، وستستغرق شهورًا للوصول إلى المسافات المرصودة.
وأشارت كتلة وكثافة وسطوع التدفقات الخارجة إلى احتمال حدوث أمر غير عادي إذ شكّلت الأرقام تحديًا لتفسير المذنبات الطبيعية.
وسيتم تحديد الطبيعة الحقيقية لـ 3I/ATLAS في 19 كانون الأول، عندما يصل الجسم إلى أقرب نقطة من الأرض.
وفي الوقت الحالي، من المفترض أن تتمكن تلسكوبات فضائية مثل هابل وويب من قياس سرعته وتركيبه والكتلة الإجمالية للنفثات بشكل نهائي.
علوم وتكنولوجيا
اقترابه
الأرض...
إشارة
غريبة
النجم
الغامض
3I/ATLAS
