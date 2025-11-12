في الولايات المتحدة... أغنية "Walk My Walk" تتصدر مبيعات موسيقى الكانتري والمفاجأة: هوية الفنان!

تصدّر المغني "بريكينغ راست"، المجهول الهوية، قائمة أكثر الأغاني شعبية في الولايات المتحدة، في سابقة من نوعها في البلاد.



وأظهرت بيانات نشرتها مجلة "بيلبورد" الاثنين في هذه الفئة، وتشمل حصرا عدد مرات التحميل، أن أغنية "Walk My Walk" للفنان "بريكينغ راست" هي أغنية الكانتري الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة.



وعلى منصات التواصل الاجتماعي والبث التدفقي، لا يتحدث "بريكينغ راست" ولا مبتكروه عن استخدام الذكاء الاصطناعي.



واعتبر الاختصاصيون أن عدم ارتباط الصوت باسم أي مغن، والأدلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الصور والفيديوهات الخاصة بهذا الفنان، هي عوامل تصنف "بريكينغ راست" كفنان افتراضي مطور بالذكاء الاصطناعي.



كذلك، أكدت برامج عدة للتعرف على الموسيقى بالذكاء الاصطناعي استخدمتها وكالة فرانس برس، بنسبة احتمال تتراوح بين 60% و90%، أن أغنية "Walk My Walk" مولّدة بالذكاء الاصطناعي.



ولم يُجب القائمون على صفحة "بريكينغ راست" على إنستغرام فورا على اتصال من وكالة فرانس برس الثلاثاء للاستفسار بهذا الشأن.



وبحال تم تأكيد أن "بريكينغ راست" يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فسيُمثل ذلك نقطة تحول جديدة في ظهور هذه التقنية في عالم الموسيقى.



