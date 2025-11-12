الأخبار
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة

2025-11-12 | 07:00
مشاهدات عالية
بعد مرور حوالي 4500 سنة على تشييده، اعتقد العلماء أنهم عثروا على بقايا مدخل خفي في هرم منقرع بمصر، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويُعد هرم منقرع، الذي بُني حوالي عام 2510 قبل الميلاد، أصغر الأهرامات الرئيسية في مجمع الجيزة الشهير.

وبُني ليكون مقبرة للملك منقرع، ملك الأسرة الرابعة، الذي فُقد تابوته في ظروف غامضة.

واستخدم باحثون في مصر وألمانيا أساليب مسح متطورة للنظر خلف طوب الغرانيت التاريخي للهرم وأفادوا بوجود فراغات غامضة ما يشير إلى احتمال وجود مدخل خفي لم يُكتشف في العصر الحديث.

وقال أستاذ الاختبارات غير التدميرية في جامعة ميونيخ التقنية، كريستيان غروس: "إن منهجية الاختبار التي طورناها تسمح باستخلاص استنتاجات دقيقة للغاية حول طبيعة الجزء الداخلي للهرم،  فرضية وجود مدخل آخر معقولة جدًا، ونتائجنا تُقرّبنا خطوة كبيرة نحو تأكيدها".

ويقع المدخل الرئيسي لهرم منقرع على جانبه الشمالي، لكن الخبراء يعتقدون أن المدخل الثاني يقع على جانبه الشرقي، المطل على نهر النيل.

وأشار الخبراء تحديدًا إلى منطقة مستطيلة الشكل في الجانب الشرقي، بارتفاع أربعة أمتار وعرض ستة أمتار، قريبة من الأرض.

وكان قد وضع الباحث المستقل ستيجن فان دن هوفن فرضية المدخل الإضافي المحتمل لأول مرة عام ٢٠١٩، وظلت قائمة حتى الآن.

واستخدم خبراء جامعة القاهرة وجامعة ميونخ التقنية أساليب "غير جراحية"، مثل الرادار والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية (ERT)، للنظر إلى الداخل من دون الحاجة إلى تفكيك الطوب القديم.
 

مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
LBCI السابق

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

زعيم الحوثيين يؤكد البقاء في حالة "انتباه وجهوزية تامة" حتى بدء سريان الاتفاق

LBCI
منوعات
2025-09-15

خبير في فن الإلقاء يكشف: هذه العبارة المؤلفة من 3 كلمات تجذب انتباه الجمهور فورًا

LBCI
فنّ
2025-10-31

"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل ​مخيم شاتيلا​

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:00

مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:30

في الولايات المتحدة... أغنية "Walk My Walk" تتصدر مبيعات موسيقى الكانتري والمفاجأة: هوية الفنان!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:34

مايكروسوفت تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مركز بيانات في البرتغال

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:31

إنجاز طبي غير مسبوق... أطباء يجرون أول عملية جراحية في العالم بالتحكم عن بُعد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:00

في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09

مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 12-11-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:00

إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

LBCI
آخر الأخبار
07:50

مستجدات التغطية الصحية في مؤتمر صحفي لوزير العمل

LBCI
أخبار لبنان
03:42

سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات

LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
خبر عاجل
14:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
أمن وقضاء
12:03

مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة

