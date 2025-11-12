الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة
بعد مرور حوالي 4500 سنة على تشييده، اعتقد العلماء أنهم عثروا على بقايا مدخل خفي في هرم منقرع بمصر، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ويُعد هرم منقرع، الذي بُني حوالي عام 2510 قبل الميلاد، أصغر الأهرامات الرئيسية في مجمع الجيزة الشهير.
وبُني ليكون مقبرة للملك منقرع، ملك الأسرة الرابعة، الذي فُقد تابوته في ظروف غامضة.
واستخدم باحثون في مصر وألمانيا أساليب مسح متطورة للنظر خلف طوب الغرانيت التاريخي للهرم وأفادوا بوجود فراغات غامضة ما يشير إلى احتمال وجود مدخل خفي لم يُكتشف في العصر الحديث.
وقال أستاذ الاختبارات غير التدميرية في جامعة ميونيخ التقنية، كريستيان غروس: "إن منهجية الاختبار التي طورناها تسمح باستخلاص استنتاجات دقيقة للغاية حول طبيعة الجزء الداخلي للهرم، فرضية وجود مدخل آخر معقولة جدًا، ونتائجنا تُقرّبنا خطوة كبيرة نحو تأكيدها".
ويقع المدخل الرئيسي لهرم منقرع على جانبه الشمالي، لكن الخبراء يعتقدون أن المدخل الثاني يقع على جانبه الشرقي، المطل على نهر النيل.
وأشار الخبراء تحديدًا إلى منطقة مستطيلة الشكل في الجانب الشرقي، بارتفاع أربعة أمتار وعرض ستة أمتار، قريبة من الأرض.
وكان قد وضع الباحث المستقل ستيجن فان دن هوفن فرضية المدخل الإضافي المحتمل لأول مرة عام ٢٠١٩، وظلت قائمة حتى الآن.
واستخدم خبراء جامعة القاهرة وجامعة ميونخ التقنية أساليب "غير جراحية"، مثل الرادار والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية (ERT)، للنظر إلى الداخل من دون الحاجة إلى تفكيك الطوب القديم.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مصر...
"فراغات"
غامضة
انتباه
العلماء
أهرام
الجيزة
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-09
زعيم الحوثيين يؤكد البقاء في حالة "انتباه وجهوزية تامة" حتى بدء سريان الاتفاق
أخبار دولية
2025-10-09
زعيم الحوثيين يؤكد البقاء في حالة "انتباه وجهوزية تامة" حتى بدء سريان الاتفاق
0
منوعات
2025-09-15
خبير في فن الإلقاء يكشف: هذه العبارة المؤلفة من 3 كلمات تجذب انتباه الجمهور فورًا
منوعات
2025-09-15
خبير في فن الإلقاء يكشف: هذه العبارة المؤلفة من 3 كلمات تجذب انتباه الجمهور فورًا
0
فنّ
2025-10-31
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
فنّ
2025-10-31
"هدية مصر للعالم": المتحف المصري الكبير يُفتتح رسميا السبت
0
أمن وقضاء
2025-10-29
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
2025-10-29
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:00
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
علوم وتكنولوجيا
06:00
مع اقترابه من الأرض... رصد إشارة غريبة من النجم الغامض 3I/ATLAS
0
علوم وتكنولوجيا
03:30
في الولايات المتحدة... أغنية "Walk My Walk" تتصدر مبيعات موسيقى الكانتري والمفاجأة: هوية الفنان!
علوم وتكنولوجيا
03:30
في الولايات المتحدة... أغنية "Walk My Walk" تتصدر مبيعات موسيقى الكانتري والمفاجأة: هوية الفنان!
0
علوم وتكنولوجيا
02:34
مايكروسوفت تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مركز بيانات في البرتغال
علوم وتكنولوجيا
02:34
مايكروسوفت تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مركز بيانات في البرتغال
0
علوم وتكنولوجيا
15:31
إنجاز طبي غير مسبوق... أطباء يجرون أول عملية جراحية في العالم بالتحكم عن بُعد
علوم وتكنولوجيا
15:31
إنجاز طبي غير مسبوق... أطباء يجرون أول عملية جراحية في العالم بالتحكم عن بُعد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:00
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة
علوم وتكنولوجيا
07:00
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-11-2025
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-11-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
0
آخر الأخبار
07:50
مستجدات التغطية الصحية في مؤتمر صحفي لوزير العمل
آخر الأخبار
07:50
مستجدات التغطية الصحية في مؤتمر صحفي لوزير العمل
0
أخبار لبنان
03:42
سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
أخبار لبنان
03:42
سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
0
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
2
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
3
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
5
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
6
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
7
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
8
أمن وقضاء
12:03
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
أمن وقضاء
12:03
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More