الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
2025-11-23 | 02:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
كشفت وثائق غير منقحة في دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية أميركية ضد شركة ميتا ومنصات تواصل اجتماعي أخرى أن الشركة أوقفت بحثا داخليا حول تأثيرات فيسبوك وإنستغرام على الصحة العقلية بعد أن وجدت أدلة سببية على أن منتجاتها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين.
ووفقا لوثائق ميتا التي تم العثور عليها عن طريق الاكتشاف، عمل علماء من شركة ميتا مع شركة نيلسن في مشروع بحثي أُطلق عليه اسم "مشروع الزئبق" (بروجكت ميركوري) لعام 2020 لقياس تأثير "تعطيل" فيسبوك وإنستغرام. وأظهرت الوثائق أن الشركة أصيبت بخيبة أمل بعد أن تبين أن "الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية".
وورد في الدعوى القضائية أنه بدلا من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت ميتا المزيد من العمل وأعلنت داخليا أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت "بسرد إعلامي قائم" حول الشركة.
ومع ذلك، أكد الموظفون بشكل خاص لنيك كليج، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في ميتا آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة.
وقال أحد الموظفين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "دراسة نيلسن تُظهر بالفعل تأثيرا سببيا على المقارنة الاجتماعية". وعبر موظف آخر عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ "التي تجري أبحاثا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها".
وذكرت الدعوى أن على الرغم من عمل ميتا الخاص الذي يوثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن ميتا أخبرت الكونغرس أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات.
وفي بيان صدر أمس السبت، قال المتحدث باسم شركة ميتا أندي ستون إن الدراسة توقفت لأن منهجيتها كانت معيبة وإن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها.
وأضاف: "سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات".
ادعاء إخفاء ميتا للأدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد واحد من بين عدد من الادعاءات التي وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة موتلي رايس في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وهي شركة محاماة تقاضي ميتا وغوغل وتيك توك وسناب شات نيابة عن مناطق تعليمية في كل أنحاء البلاد. وبشكل عام، دفع ممثلو الادعاء بأن الشركات أخفت عمدا المخاطر المعترف بها داخليا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.
وتشمل الادعاءات ضد شركة ميتا ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13 عاما ضمنيا على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة. كما يزعم ممثلو الادعاء أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.
أخبار دولية
علوم وتكنولوجيا
ميتا
الصحة العقلية
وسائل التواصل الاجتماعي
فيسبوك
إنستغرام
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-12
شركات التكنولوجيا الكبرى قررت الإمتثال للقرار الأستراليّ: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين
أخبار دولية
2025-11-12
شركات التكنولوجيا الكبرى قررت الإمتثال للقرار الأستراليّ: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين
0
موضة وجمال
2025-09-03
خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)
موضة وجمال
2025-09-03
خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)
0
آخر الأخبار
2025-10-14
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: مستشفى الحريري ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الإجتماعي
آخر الأخبار
2025-10-14
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: مستشفى الحريري ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الإجتماعي
0
منوعات
2025-09-18
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
منوعات
2025-09-18
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-19
عالم مناخ يحذّر: هذه تداعيات توقف الأقمار الاصطناعية الأميركية عن رصد الأرض
علوم وتكنولوجيا
2025-11-19
عالم مناخ يحذّر: هذه تداعيات توقف الأقمار الاصطناعية الأميركية عن رصد الأرض
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-18
انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
2025-11-18
انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
أخبار لبنان
2025-11-10
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
2025-11-10
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
0
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
0
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
2
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
3
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
4
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
5
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
6
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
7
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
8
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
02:50
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More