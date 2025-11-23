الأخبار
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

علوم وتكنولوجيا
2025-11-23 | 02:50
كشفت وثائق غير منقحة في دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية أميركية ضد شركة ميتا ومنصات تواصل اجتماعي أخرى أن الشركة أوقفت بحثا داخليا حول تأثيرات فيسبوك وإنستغرام على الصحة العقلية بعد أن وجدت أدلة سببية على أن منتجاتها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين.

ووفقا لوثائق ميتا التي تم العثور عليها عن طريق الاكتشاف، عمل علماء من شركة ميتا مع شركة نيلسن في مشروع بحثي أُطلق عليه اسم "مشروع الزئبق" (بروجكت ميركوري) لعام 2020 لقياس تأثير "تعطيل" فيسبوك وإنستغرام. وأظهرت الوثائق أن الشركة أصيبت بخيبة أمل بعد أن تبين أن "الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية".

وورد في الدعوى القضائية أنه بدلا من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت ميتا المزيد من العمل وأعلنت داخليا أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت "بسرد إعلامي قائم" حول الشركة.

ومع ذلك، أكد الموظفون بشكل خاص لنيك كليج، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في ميتا آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة.

وقال أحد الموظفين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "دراسة نيلسن تُظهر بالفعل تأثيرا سببيا على المقارنة الاجتماعية". وعبر موظف آخر عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ "التي تجري أبحاثا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها".

وذكرت الدعوى أن على الرغم من عمل ميتا الخاص الذي يوثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن ميتا أخبرت الكونغرس أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات.

وفي بيان صدر أمس السبت، قال المتحدث باسم شركة ميتا أندي ستون إن الدراسة توقفت لأن منهجيتها كانت معيبة وإن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها.

وأضاف: "سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات".

ادعاء إخفاء ميتا للأدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد واحد من بين عدد من الادعاءات التي وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة موتلي رايس في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وهي شركة محاماة تقاضي ميتا وغوغل وتيك توك وسناب شات نيابة عن مناطق تعليمية في كل أنحاء البلاد. وبشكل عام، دفع ممثلو الادعاء بأن الشركات أخفت عمدا المخاطر المعترف بها داخليا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.

وتشمل الادعاءات ضد شركة ميتا ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13 عاما ضمنيا على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة. كما يزعم ممثلو الادعاء أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.

أخبار دولية

علوم وتكنولوجيا

ميتا

الصحة العقلية

وسائل التواصل الاجتماعي

فيسبوك

إنستغرام

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21

قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21

نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-19

عالم مناخ يحذّر: هذه تداعيات توقف الأقمار الاصطناعية الأميركية عن رصد الأرض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-18

انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
أخبار لبنان
22:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار دولية
00:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
أخبار لبنان
15:10

تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:50

وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

