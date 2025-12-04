في إجراء هو الأول من نوعه... "ميتا" تبدأ بحذف حسابات الأستراليين دون الـ16 عاما من منصاتها

الأخبار
2025-12-04
أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "ميتا" أنها ستبدأ بحذف حسابات المستخدمين الأستراليين دون السادسة عشرة على منصاتها "إنستغرام" و"ثريدز" و"فيسبوك" قبل منعهم كليا في 10 كانون الأول من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء هو الأول من نوعه في العالم.

وقال ناطق باسم المجموعة "نعمل على حذف كل حسابات المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون 16 عاما بحلول 10 كانون الأول، لكن الامتثال للقانون سيكون عملية مستمرة على مراحل".

وأضاف أن مَن تُحذف حساباتهم سيتمكنون من استعادتها واستخدامها مجددا عند بلوغهم السادسة عشرة، بالمحتوى نفسه الذي كان موجودا فيها قبل حذفها.

ويُتوقع أن يطال هذا الإجراء مئات الآلاف من القاصرين، وهو ينطبق أيضا على منصات "تيك توك" و"سنابتشات" و"تويتش". ولدى "إنستغرام" وحدها نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.

إلاّ أن "واتساب" التابعة لمجموعة  "ميتا" و"بينترست" ومنصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس" مُستثناة راهنا.

ورأت منصة بث الفيديو العملاقة "يوتيوب" الأربعاء الماضي "استعجالا" في المنع الوشيك للمراهقين الأستراليين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أكدت أن جميع المستخدمين من الفئة العمرية المشمولة سيُحذَفون تلقائيا في 10 كانون الأول.

وستعتمد الشركة على الأعمار التي أوردها المستخدمون في حساباتهم على "غوغل" والتي تُستعمَل لتسجيل الدخول إلى "يوتيوب".

المصدر: فرانس برس
 

