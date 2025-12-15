الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم

علوم وتكنولوجيا
2025-12-15 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم

بدأت شركةAlef Aeronautics  الأميركية مرحلة الإنتاج الفعلي لأول سيارة طائرة في العالم، تحمل اسم Alef Model A Ultralight، مع توقع طرحها للزبائن بحلول مطلع عام 2026، في خطوة تُعتبر نقلة نوعية بين الخيال العلمي والواقع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم دوخوفني، في بيان رسمي: "يسعدنا الإعلان أن إنتاج أول سيارة طائرة انطلق وفق الجدول المحدد… أخيرًا بدأنا نُقلع فعليًا".

ويتم تصنيع المركبة في منشأة الشركة بوادي السيليكون، حيث سيستغرق إنجاز النموذج الأول عدة أشهر. ووفق الشركة، فإن المركبة، التي توصف بأنها أشبه بسيارة من فيلم Back To The Future كهربائية بالكامل وتتمتع بقدرتي الإقلاع والهبوط العمودي، ما يجعلها مناسبة للتنقّل فوق الازدحام في المدن.

ولمن يشعر بالملل من التحليق، فإن Model A قادرة على الهبوط والتحول لسيارة عادية يمكن قيادتها على الطرقات، تمامًا كما في مشاهد أفلام جيمس بوند.

ويبلغ سعر السيارة في مرحلة الطلب المسبَق 300 ألف دولار، لكنها لن تكون متاحة للجميع، إذ سيتم تسليمها فقط لعدد محدود من العملاء لاختبارها في ظروف واقعية قبل الانتقال إلى الإنتاج الواسع، لضمان سلامتها وكفاءتها.

ويمثل بدء التصنيع خطوة محورية للشركة، التي قدمت أول نموذج أولي قبل نحو عشر سنوات، ثم كشفت عن Model A عام 2022، ونشرت في وقت سابق من هذا العام أول فيديو يظهر مركبة تطير فوق الازدحام، ما سلط الضوء على إمكاناتها في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية.

 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

سيارة طائرة

شركة أميركية

إنتاج

عام 2026

إقلاع

مركبة.

إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-11

رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: أعددنا خططًا لمستقبل الشركة تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز صيانة لشركات أجنبية وهذا يتطلّب منشآت جديدة

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-24

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-22

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-12

إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09

طلاب ثانوية مار يوسف الأنطونية-كسارة-زحلة يتألقون في الروبوتيكس في الأردن (صور وفيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09

علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-08

"كانت تُشغّل بالمجاذيف فقط"... العثور على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-12-2025

LBCI
أخبار دولية
16:50

ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي

LBCI
صحف اليوم
01:03

ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
03:30

رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية

LBCI
أخبار لبنان
13:47

الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أمن وقضاء
11:16

"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
اقتصاد
08:02

مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير

LBCI
أمن وقضاء
12:51

الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

LBCI
أمن وقضاء
12:37

الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More