سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم

بدأت شركةAlef Aeronautics الأميركية مرحلة الإنتاج الفعلي لأول سيارة طائرة في العالم، تحمل اسم Alef Model A Ultralight، مع توقع طرحها للزبائن بحلول مطلع عام 2026، في خطوة تُعتبر نقلة نوعية بين الخيال العلمي والواقع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم دوخوفني، في بيان رسمي: "يسعدنا الإعلان أن إنتاج أول سيارة طائرة انطلق وفق الجدول المحدد… أخيرًا بدأنا نُقلع فعليًا".

ويتم تصنيع المركبة في منشأة الشركة بوادي السيليكون، حيث سيستغرق إنجاز النموذج الأول عدة أشهر. ووفق الشركة، فإن المركبة، التي توصف بأنها أشبه بسيارة من فيلم Back To The Future كهربائية بالكامل وتتمتع بقدرتي الإقلاع والهبوط العمودي، ما يجعلها مناسبة للتنقّل فوق الازدحام في المدن.

ولمن يشعر بالملل من التحليق، فإن Model A قادرة على الهبوط والتحول لسيارة عادية يمكن قيادتها على الطرقات، تمامًا كما في مشاهد أفلام جيمس بوند.

ويبلغ سعر السيارة في مرحلة الطلب المسبَق 300 ألف دولار، لكنها لن تكون متاحة للجميع، إذ سيتم تسليمها فقط لعدد محدود من العملاء لاختبارها في ظروف واقعية قبل الانتقال إلى الإنتاج الواسع، لضمان سلامتها وكفاءتها.

ويمثل بدء التصنيع خطوة محورية للشركة، التي قدمت أول نموذج أولي قبل نحو عشر سنوات، ثم كشفت عن Model A عام 2022، ونشرت في وقت سابق من هذا العام أول فيديو يظهر مركبة تطير فوق الازدحام، ما سلط الضوء على إمكاناتها في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية.