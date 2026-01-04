الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"

علوم وتكنولوجيا
2026-01-04 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من &quot;المواد الكيميائية الأبدية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ثورة في ورق الإيصالات... ابتكار بديل آمن خالٍ من "المواد الكيميائية الأبدية"

في تطوّر علمي لافت، توصّل باحثون إلى ابتكار بديل أكثر أمانًا لورق الإيصالات الحراري، خالٍ تمامًا من ما يُعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية"، التي ارتبطت بمشاكل صحية خطيرة تشمل بعض أنواع السرطان، واضطرابات هرمونية، ومشاكل إنجابية، واضطرابات في التمثيل الغذائي، إضافة إلى تشوّهات في نمو الأجنّة.

ويُعدّ هذا الاكتشاف مهمًا بشكل خاص لملايين الأشخاص الذين يتعاملون يوميًا مع ورق الإيصالات الحراري، وهو النوع الذي يعتمد على صبغة عديمة اللون ومادة كيميائية حسّاسة للحرارة لإظهار النص من دون حبر أو مسحوق طباعة. وعلى مدى عقود، استُخدمت مواد مثل BPA ولاحقًاBPS  كمطوّرات لونية، إلا أن هذه المركّبات وُجدت في التربة والمياه، كما يمكن أن تتراكم في أجسام الأشخاص الذين يلمسون الإيصالات باستمرار.

ورغم محاولات الجهات التنظيمية والمصنّعين إيجاد بدائل، ظلّ التقدّم بطيئًا، نظرًا لصعوبة إيجاد مادة تتفاعل عند درجة الحرارة المناسبة، وتحافظ على ثباتها أثناء التخزين، وتنسجم مع طبقات الطلاء الأخرى، من دون التسبّب بتلوّن الخلفية أو رفع الكلفة.

لكن علماء من سويسرا نجحوا في كسر هذا الجمود، مستعينين بمصدر غير متوقّع: الخشب. فقد طوّر الفريق تركيبة جديدة لورق حراري مصنوع من جزيئات نباتية ذات سمّية منخفضة جدًا أو معدومة، وفق ما أوضح أحد المشرفين على البحث.

وركّز العلماء على اللِغنين، وهو مكوّن أساسي في الخشب يحتوي طبيعيًا على مجموعات كيميائية قادرة على أداء وظيفة المطوّر اللوني. وباستخدام تقنية خاصة، تمكن الباحثون من استخلاص بوليمرات فاتحة اللون من اللغنين مع الحفاظ على خصائصها التفاعلية. ولجعلها حسّاسة للحرارة، أضافوا مادة منشِّطة مشتقّة من السكر والنباتات، بدلًا من المركّبات النفطية التقليدية.

وعند اختبار الورق الجديد، أظهر طباعة واضحة ومتينة، حافظت على جودتها حتى بعد عام كامل من التخزين. ورغم أن درجة التباين أقل قليلًا من أفضل الأنواع التجارية، إلا أن أداءه يماثل أوراق الإيصالات المعتمدة حاليًا على BPA، مع تفوق واضح على مستوى السلامة.

ويأمل الباحثون أن يمهّد هذا الابتكار الطريق نحو استخدام واسع لورق إيصالات صديق للبيئة وأكثر أمانًا، ما قد يشكّل نقلة نوعية في صناعة الطباعة الحرارية وحماية الصحة العامة.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

باحثون

ابتكار

بديل

ورق الإيصالات الحراري

خال

المواد الكيميائية الأبدية

مشاكل صحية

خطيرة

السرطان

اضطرابات هرمونية

مشاكل إنجابية.

العلم يفسّر اختيارك للألوان: ماذا تكشف جدران منزلك عنك؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

ميلوني لا ترى حاجة لـ"اقتراح بديل شامل" للخطة الأميركية بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزيرة التربية أطلقت "صندوق الابتكار في التعليم والتعلّم"

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-21

توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:01

العلم يفسّر اختيارك للألوان: ماذا تكشف جدران منزلك عنك؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03

شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-03

بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-29

عندما يقلّد الروبوت الإنسان حرفيًا… ركلة غير متوقعة تنتهي بموقف مؤلم ومضحك (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-11-18

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-14

القناة 14 الإسرائيلية: أنباء أولية عن 5 قتلى و12 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

إليكم جدول أسعار المحروقات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:50

قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح

LBCI
حال الطقس
02:27

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:59

أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
12:34

حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب

LBCI
خبر عاجل
12:58

أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات

LBCI
آخر الأخبار
13:59

مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More